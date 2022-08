Aalborg Håndbold indtog Ringsted som rockstjerner

RINGSTED:- Jeg kan ikke love jer en sejr, men jeg kan love jer god underholdning. God fornøjelse.

Sådan lød det fra TMS Ringsteds bestyrelsesformand, Henrik Dudek, da han bød velkommen til et par gæster, der skulle til spisning inden pokalkampen mod Aalborg Håndbold.

Dansk Kabel TV Arena, der i sin udformning præsenterer sig mere som Tårs Hallen end Sparekassen Danmark Arena, var pakket til sidste ståplads. De fleste var kommet for at se girafferne. To af de største var dog ikke med på banen. Aron Palmarsson og Mikkel Hansen var ikke med, men det var resten af stjerneparaden, der efterhånden kræver sin egen galakse.

Udsigten til et besøg af Danmarks største håndboldklub havde lokket folk i hallen, som kun Kandis normalt er i stand til på de breddegrader.

At Aalborg Håndbold i den grad kommercielt er ved at stikke af fra resten af den danske elite, blev blot understreget, da en af en TMS Ringsted-official under opvarmningen kom over og bad om at få tilsendt en Aalborg Håndbold-trøje. Gerne med autografer, hvis det kunne arrangeres.

Jo det var i sandhed det danske håndbold-aristokrati, der var kommet til byen. Det kunne mærkes i hallen, hvor både forventninger og temperatur var skruet helt op. Buster Juul var lige forbi dommerbordet under opvarmningen og spørge, om man kunne lufte lidt ud, fordi temperaturen allerede på daværende tidspunkt var meget højere end, hvad sundt var.

De var ikke mange, men naturligvis var der også Aalborg Håndbold-fans i Ringsted. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Heldigvis kogte Aalborg-hovederne ikke over. Da selve kampen gik i gang, var det et yderst koncentreret Aalborg Håndbold-mandskab, der hurtigt tog pusten fra de mest entusiastiske TMS-fans.

Aalborg bragte sig komfortabelt foran, og Stefan Madsen fik roteret godt på sine spillere, så ingen kunne påstå, at de var blevet overbelastet. Foran med syv ved pausen virkede anden halvleg som en ren ekspeditionssag for Aalborg Håndbold, der så godt som havde booket billet til pokalkvartfinalen.

Anden halvleg forløb langt hen ad vejen, som de første 30 minutter var forløbet. Der var klasseforskel på Aalborgs stjernebesatte hold og TMS Ringsteds unge mandskab, der skal forsøge at spille med om oprykningen til ligaen i den kommende sæson.

Der var på intet tidspunkt optræk til ligeværdig duel på måltavlen. Aalborg var hele tiden en armslængde eller to foran TMS, så den eneste spænding bestod i, om man fik sat den uofficielle verdensrekord for flest gulvtørringer i en håndboldkamp. Lad os sige det på den måde, at folkene med håndklæderne havde fortjent prisen som kampens fightere.

Da kampen var forbi, flygtede de fleste tilskuere ud i en køligere luft, men Sebastian Henneberg tog sig tid til at reflektere lidt over kampen.

- Vi kom ud og spillede en rigtig god første halvleg. Vi fik ikke helt opfyldt Stefan Madsens mål for anden halvleg, der gik på, at vi skulle score dobbelt så mange mål som Ringsted. Jeg ved ikke, om det hænger sammen med varmen, for jeg har sjældent prøvet noget lignende. Det var godt nok varmt, siger Sebastian Henneberg.

Med sejren er Aalborg Håndbold klar til kvartfinalerne i Santander Pokalen.