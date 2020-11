Aalborg Håndbold jagter afløser for profil: - Der er dygtige spillere derude, som vi gerne vil have

HÅNDBOLD:Søndagens hjemmekamp mod TMS Ringsted er den næstsidste opgave for Aalborg Håndbold, inden den første halvdel af sæsonen i Herre Håndbold Ligaen er færdigspillet.

Men med onsdagens pokalsejr over Bjerringbro-Silkeborg og den deraf følgende adgang til Santander Cuppens finalfour er den første del af sæsonen allerede en succes for Aalborg Håndbold.

- Det har så absolut været godkendt. Vi er med i finalfour, som er en af milepælene i den første halvdel af sæsonen, i ligaen har vi kun tabt én kamp og ligger med i toppen, som vi havde forventet, mens vi i Champions League kun har tabt til Kiel og Barcelona. Det har været fremragende indtil nu, konstaterer direktør Jan Larsen.

En billet til pokalturneringens finalfour udløser som regel også en økonomisk gevinst på flere hundrede tusinde kroner, men coronapandemien gør det usikkert, hvor mange tilskuere der kan lukkes ind, når stævnet afvikles i Jyske Bank Boxen i Herning 19. og 20. juni.

- Netop derfor har vi også valgt at flytte stævnet helt til juni. Jeg mærker en helt vanvittig interesse, og når billetsalget bliver sat i gang, er jeg sikker på, at de bliver revet væk. Vi håber selvfølgelig, at vi kan lukke mange tilskuere ind, for det er da rigtigt, at det normalt er både sportsligt og økonomisk meget attraktivt at komme med til finalfour, siger Jan Larsen.

Den økonomiske usikkerhed betyder også, at Aalborg Håndbold har sværere ved at planlægge sammensætningen af næste sæsons trup.

- Mange af vores spillere er heldigvis også på kontrakt her i næste sæson, men det er klart, at vi er lidt påpasselige og afventer, hvad der sker.

- Omvendt bliver vi nødt til at tro på, at der også spilles håndbold næste sæson, og det gør vi også, men alle kan regne ud, at det er rigtig skidt for Aalborg Håndbold, når vi i stedet for 4000 tilskuere kun kan lukke 400 ind.

- Vi får en fantastisk opbakning, og vi skal nok klare os igennem det her, men vi er selvfølgelig ikke i en situation, hvor vi går ud og bruger penge en masse. Derfor er det også dejligt, at vi har et godt fundament med mange rigtig dygtige spillere på kontrakt, siger Jan Larsen.

Det er dog sikkert, at Aalborg Håndbold må sige farvel til en profil, når denne sæson er forbi. Landsholdsaktuelle Magnus Saugstrup fortsætter til den tid karrieren i tyske Magdeburg, og ham skal Aalborg Håndbold formentlig have fundet en afløser for.

- Vi har to dygtige stregspillere i René og Benjamin (René Antonsen og Benjamin Jakobsen, red.), så jeg er ikke så bekymret, men Magnus har jo også en central rolle i vores forsvar, og generelt er det en hård plads at spille, så vi skal som udgangspunkt gerne have tre dygtige stregspillere igen næste år.

- Det arbejder vi på, og vi har nogle idéer om, hvad vi går efter, men vi er ikke ved at gå i panik, for der er dygtige spillere derude og også nogle, som vi gerne vil have, siger Jan Larsen.

Opgøret mellem Aalborg Håndbold og TMS Ringsted fløjtes i gang søndag klokken 14.