Aalborg Håndbold jagter en sidste pokal i historisk sæson

HÅNDBOLD:En historisk god sæson kulminerede onsdag aften for Aalborg Håndbold, da en sejr i den tredje og afgørende DM-finale mod Bjerringbro-Silkeborg sikrede nordjyderne det tredje danske mesterskab på stribe.

Guldfesten blev dog kort, for i weekenden slutter sæsonen med endnu en pokaljagt, når Aalborg Håndbold deltager i pokalturneringens Final4 i Jyske Bank Boxen i Herning, hvor GOG venter i lørdagens semifinale.

- Det er et godt spørgsmål, om vi kan mobilisere kræfterne til at vinde endnu en pokal. Det håber vi selvfølgelig, og jeg kan love, at vi kommer til at gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at præsentere os på den bedst mulige måde. Forhåbenligt er det nok til også at vinde, siger Aalborg Håndbold-cheftræner Stefan Madsen.

Efter onsdagens DM-triumf varede festen til langt ud på natten, før borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) torsdag var vært for en officiel hyldest i Musikkens Hus, men fredag var Aalborg-spillerne tilbage på træningsbanen. Omend det foregik på lavt blus.

- Det var rimeligt begrænset, hvad vi fik lavet, men vi har selvfølgelig forberedt os på nogle taktiske ting. Heldigvis er det ikke så længe siden, vi mødte GOG sidst, så det handlede meget om repetition og nogle ting, som vi forventer at blive udfordret på. Vi fik rørt os i en god halv time, og så tog folk hjem for at få fyldt så meget på tanken som muligt, siger Stefan Madsen.

Uhørt hektisk sæson

Siden sæsonstart i august har Aalborg Håndbold spillet 60 betydende kampe, og slutfacit bliver derfor 62 kampe, når der bliver sat punktum for sæsonen søndag med enten en pokalfinale eller en kamp om bronzemedaljer.

- Det har været en sæson, som har krævet noget ekstraordinært af os alle sammen, og det har jeg selvfølgelig også måttet tage hensyn til som træner. Jeg har været mere opmærksom på at få fordelt ressourcerne. Ikke bare i forhold til kampe, men også i forhold til træning og træningsbelastning.

- Vi har skullet passe på med ikke at overgøre tingene, men omvendt har vi heller ikke skullet være bange for at bruge os selv. Vi er, hvor vi er, fordi vi har en stærk træningskultur og har mange træningstimer i kroppen, men det har da været noget af en balancegang, siger Stefan Madsen.

I sammenligning med onsdagens DM-finale, hvor en sejr blev belønnet med en Champions League-billet, blegner betydningen af weekendens Final4 en smule. Men Aalborg Håndbolds målsætning er ikke til at tage fejl af.

- Skulle jeg vælge én titel at vinde, havde jeg uden tvivl valgt den i onsdags, men som klub er vi sat i verden for at vinde titler, og sådan er det også i weekenden. Vi tager til Herning med stor ydmyghed og en masse ærgerrighed for at jagte endnu en pokal. Vi vil gøre alt for at slutte en rigtig flot sæson godt af, siger Stefan Madsen.

For godt tre uger siden trak Aalborg Håndbold sig sejrrigt ud af to DM-semifinaler mod GOG, så det er fynboerne, der har revanche til gode lørdag eftermiddag.

- Det bliver rigtig intenst. GOG havde gerne set sig i den finaleserie, så de vil jo om nogen jagte pokalen, som kan blive ret definerende for deres sæson. Vi har mødt hinanden en del gange, og heldigvis har vi trukket os sejrrigt ud de fleste gange. Det håber jeg, at vi har heldet og dygtigheden til igen, siger Stefan Madsen.

Opgøret fløjtes i gang klokken 16.