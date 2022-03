Aalborg Håndbold jagter førsteplads og muligt møde med ungarsk storhold

HÅNDBOLD:Det er førstepladsen, der er på spil, når Aalborg Håndbold onsdag aften runder gruppespillet i Champions League af med en hjemmekamp mod kroatiske HC PPD Zagreb.

Bliver kroaterne besejret, vinder Aalborg Håndbold Gruppe A foran THW Kiel, mens alle andre udfald betyder, at nordtyskerne løber med førstepladsen.

- Det vejer tungt at få den førsteplads. Ét er, at det giver en anden indgang til kvartfinalerne, men det vil også for alvor cementere, at vi gør alvor af, at vi vil spille en rolle blandt de store i Europa, som vi jo hele tiden har sagt, konstaterer Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Allerede før onsdagens kamp er aalborgenserne garanteret en plads blandt de to øverste i gruppespillet, hvorfor holdet springer ottendedelsfinalerne over og avancerer direkte til kvartfinalerne.

En førsteplads i gruppen betyder, at Aalborg Håndbold i kvartfinalerne kommer til at stå over for vinderen af ottendedelsfinalen mellem makedonske Vardar og ungarske Veszprem. En andenplads kan medføre et møde med nummer tre fra Gruppe B. Den position indtages før sidste spillerunde af polske Vive Kielce, men også Paris SG eller Barcelona kan ende på pladsen, når gruppen færdigspilles torsdag.

- Når man når til en kvartfinale, er der kun fantastiske modstandere tilbage, men vi har en tro på, at vi kan være med. Mod Veszprém har vi tidligere vist, at vi kan spille en rolle (Aalborg vandt 32-30 i Ungarn i sidste sæson, red.). Jeg ved godt, at det kan blive en anden størrelse nu dernede med tilskuere på lægterne, men først og fremmest handler det for os om at gøre arbejdet færdigt mod Zagreb, siger Stefan Madsen.

Uanset udfaldet onsdag aften er det sikkert, at Aalborg Håndbold har fordel af hjemmebane i returkampen i kvartfinalerne, der spilles i maj. Først gælder det altså HC PPD Zagreb, der også har masser at spille for onsdag aften. Kroaterne har brug for point for at holde liv i håbet om at komme videre til ottendedelsfinalerne.

- Som jeg også sagde inden den første kamp mod dem, synes jeg, at Zagreb er et hold med et godt fundament. Vi fik dem punkteret godt og grundigt dernede (Aalborg vandt 34-24, red.), men siden har de leveret flere gode resultater mod store hold. Nu har de kniven for struben, så jeg er sikker på, at de vil give alt i forsøget på at komme videre, siger Stefan Madsen.

I forhold til søndagens snævre ligasejr over KIF Kolding er Aalborg-holdet forstærket af, at anfører René Antonsen er tilbage. Derudover er den eneste ændring i truppen, at Victor Kløve erstatter Christian Termansen.

Der er kampstart i Sparekassen Danmark Arena klokken 18.45.