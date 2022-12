Aalborg Håndbold kæmpede forgæves i Barcelona: Uskarp stjerne kostede dyrt

BARCELONA:I 45 minutter spillede Aalborg Håndbold torsdag aften helt lige op med Barcelona, men nordjydernes første sejr over de spanske giganter lader stadig vente på sig.

I sidste ende tabte Aalborg Håndbold nemlig med 26-32 efter en anden halvleg, hvor Barcelona-målmand Gonzalo Perez de Vargas blev den afgørende faktor.

Nederlaget betyder, at Aalborg Håndbold overhales af THW Kiel i Champions League-puljen og ryger ned på femtepladsen. Netop nordtyskerne er modstanderen i næste uge i Aalborg.

Barcelona - Aalborg Håndbold 32-26 (15-16) Stillinger undervejs: 4-5, 8-8, 10-10, 13-14, 15-16 (pausestilling), 18-18, 20-21, 24-23, 26-24, 29-25

Topscorer, Barcelona: Dika Mem 9

Mål, Aalborg Håndbold: Felix Claar 6, Mads Hoxer 5, Mikkel Hansen 4, Aron Pálmarsson 4, René Antonsen 3, Kristian Bjørnsen 2, Sebastian Barthold 1, Lukas Sandell 1,

Udvisninger: Barcelona 2, Aalborg Håndbold 3

Aalborg Håndbolds besøg i Barcelona plejer at udløse store stryg, men torsdag aften var det nordjyderne, der kom bedst fra land.

Både Felix Claar og Aron Pálmarsson var velskydende fra kampens start, og det gav gæsterne en 7-5-føring.

Da Barcelona i oktober vandt sæsonens første indbyrdes møde i Aalborg med 39-33, var det blandt andet takket være den danske målmand Emil Nielsen, der storspillede, da han blev sendt på banen fra anden halvlegs start.

Torsdag aften havde den tidligere Skjern- og Aarhus-spiller fået chancen fra start, og efter en svær indledning uden mange redninger spillede han sig også op med et par store redninger. Det bragte Barcelona på omgangshøjde ved 8-8, hvorefter et par store fejl af Aron Pálmarsson og Mikkel Hansen gav hjemmeholdet muligheden for at bringe sig foran 10-8.

De to Aalborg-stjerner svarede dog godt igen med en scoring hver, der bragte gæsterne på 10-10, og et par mål af indskiftede Mads Hoxer gjorde også, at Aalborg generobrede føringen.

I målet tog Mikael Aggefors godt fra med en redningsprocent på 38 i første halvleg, og højdepunktet var to reddede straffekast i træk, som Aalborg brugte på igen at bringe sig foran med to mål.

To mål kunne være blevet til tre, hvis ikke Benjamin Jakobsen havde sendt bolden på overliggeren i helt fri position, og så sluttede første halvleg i stedet med, at Barcelonas fremragende højre back Dika Mem bragede bolden i nettet og sørgede for, at Aalborg Håndbolds føring kun var på 16-15 ved pausen.

Dika Mem fortsatte, hvor han slap fra anden halvlegs start ved at gøre det til 16-16, og i den anden ende forsøgte Barcelona også at stramme grebet ved at sende førstemålmand Gonzalo Perez de Vargas på banen.

Barcelona-anføreren kom forrygende fra start med flere store redninger, men i den anden ende var Mikael Aggefors stadig stærkt spillende, så 10 minutter inde i anden halvleg var Aalborg stadig i teten, da Mads Hoxer med et par fremragende mål gjorde det til 21-20.

Perez de Vargas blev dog et stadigt større problem for Aalborg-spillerne. Midtvejs i anden halvleg havde Barcelona-målmanden opbygget en redningsprocent på 46, og det hjalp hjemmeholdet til at bringe sig foran 24-23.

Aalborg-træner Stefan Madsen reagerede på udviklingen ved at tage en timeout, men den kunne ikke ændre på, at nordjyderne havde umanerligt svært ved at vinde duellerne med Barcelonas-målmand.

Mikkel Hansen misbrugte blandt andet et straffekast på Perez de Vargas, og da gæsterne kort efter også lavede en teknisk fejl, var hjemmeholdet pludselig foran 27-24 med 10 minutter tilbage.

Aalborg forsøgte at imødegå problemerne med at score mål ved at spille syv mod seks i angrebsspillet, men store chancer blev stadig brændt. Både Sebastian Barthold og en stadig mere modløs Mikkel Hansen misbrugte straffekast, og så kunne Barcelona til sidst køre en forholdsvis sikker sejr i land.