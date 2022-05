Aalborg Håndbold kæmpede forgæves i sandt skadesmareridt

HÅNDBOLD: Det bliver uden Aalborg Håndbolds deltagelse, når Europas bedste klubhold i juni spiller Champions League Final4 i tyske Köln.

Onsdag aften vandt de danske mestre godt nok returkampen i kvartfinalen mod Telekom Veszprém med 37-35, men efter nederlaget på 29-36 i Ungarn for en uge siden, var det langt fra nok til at tage den samlede sejr.

Til onsdagens hjemmekamp i en udsolgt Sparekassen Danmark Arena stod det på forhånd klart, at aalborgenserne i forhold til det første opgør måtte undvære trioen Lukas Sandell, Benjamin Jakobsen og Sebastian Barthold. For at føje yderligere spot til skade gik Aron Palmarsson skadet ud under opvarmningen.

I løbet af første halvleg fik Veszprém flere gange etableret et forspring på tre mål, så det nu var 10 mål, aalborgenserne samlet skulle hente.

Samtidig fortsatte skadesmareridtet for Aalborg Håndbold, der måtte se stregspiller Jesper Nielsen udgå, efter at han fik en utilsigtet albue i hovedet.

Jesper Nielsen udgik undervejs af kampen mod Veszprém. Foto: Henrik Bo

De 5020 tilskuere gav den dog fuld gas i forsøget på at blæse deres vingeskudte helte tilbage i kampen. Defensiven stod solidt i kampens første 20 minutter og gav brændstof til kontrafasen, hvor Kristian Bjørnsen og Buster Juul så skarpe ud og i flere omgange bragte balance i regnskabet.

Desværre fik ingen af aalborgensernes keepere for alvor fat i noget, og i de sidste 10 minutter frem mod pausen byttede holdene mål i et opskruet tempo. Veszprém kunne på den konto gå til pausen foran 21-20.

På grund af Aalborg Håndbolds skader havde cheftræner Stefan Madsen ikke andet valg end at gøre flittigt brug af ungdomsspillere som Christian Termansen, Victor Kløve og Valdemar Hermansen i kampen. De gik dog uimponeret til værks og kom alle på måltavlen.

Mikael Aggefors ses her i aktion for Aalborg Håndbold i kvartfinalen i Champions League mod ungarske Veszprém. Svenskeren havde ingen stor aften. Foto: Henrik Bo

René Antonsen indledte anden halvleg med at udligne til 21-21, og aalborgenserne hang på frem til 26-26, før tre hurtige ungarske mål efter tekniske fejl gav Veszprém luft.

Imponerende nok slog Aalborg Håndbold tilbage igen. Simon Gade kom på mål og fik endelig sat nogle redninger sammen, og med godt 12 minutter tilbage kunne hjemmeholdet for første gang i kampen bringe sig foran - 31-30 - ved Kristian Bjørnsen.

Det blev også 32-30 ved samme Bjørnsen - efter en ny redning af en pludselig ustyrlig Simon Gade. Taget var ved at lette på Sparekassen Danmark Arena, da Henrik Møllgaard øgede til 34-31 med fem minutter igen, men tættere på miraklet kom aalborgenserne ikke.

Veszprém er det første hold, der booker billet til Final4, der spilles 18. og 19. juni. Senere onsdag aften afgør polske Kielce og franske Montpellier deres mellemværende, mens de sidste to kvartfinaler først spilles torsdag aften.

Aalborg Håndbold kan nu i stedet rette fokus mod guldjagten i den hjemlige andedam. Her møder de søndag Skjern på hjemmebane i en kamp, der afgør hvem af de to hold, der vinder slutspilspuljen og dermed undgår at møde GOG i semifinalen. I stedet vil der være lagt op til en duel mod Bjerringbro-Silkeborg.

