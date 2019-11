Aalborg Håndbold kæmpede forgæves mod spanske giganter

HÅNDBOLD:Tidligere på sæsonen fik de skovlen under de tyske mestre fra Flensburg-Handewitt, og søndag gav Aalborg Håndbold så endnu et europæisk storhold kamp til stregen i Champions League.

Denne gang gav det dog ingen point, for de spanske mestre fra Barcelona vandt med 34-30 i Aalborg.

Barcelona er i favoritfeltet til at vinde dette års Champions League, og katalanerne har også åbnet sæsonen stærkt med blandt andet en sejr over Paris SG, mens det senest blev til en syvmålssejr på udebane over Flensburg-Handewitt.

Alligevel var det Aalborg Håmdbold, der begyndte søndagens opgør i Jutlander Bank Arena bedst. Kristian Sæverås stod fremragende i målet, og det lagde fundamentet til en Aalborg-føring.

Hjemmeholdet brændte godt nok også sine chancer, men næsten midtvejs i første halvleg stod det alligevel 7-4 i nordjysk favør.

Som første halvleg skred frem, kom det stærke Barcelona-mandskab dog tilbage i kampen. 7-4 blev til 7-7, og efter 20 minutters spil kom gæsterne også foran for første gang, da Victor Tomas udnyttede en kontra til at gøre det til 10-9.

Men Aalborg Håndbold hang fortsat godt på. Efter en lidt svær periode i offensiven kom de danske mestre igen nemmere til målene.

I den modsatte ende havde Barcelona dog også mere og mere held med at få boldene forbi Kristian Sæverås, men generelt spillede Aalborg Håndbold en stor første halvleg, og den fik også et passende punktum, da Buster Juul scorede første halvlegs sidste mål efter et vip, så Barcelona måtte nøjes med en pauseføring på 15-14.

Anden halvleg begyndte til gengæld ikke så godt som første halvleg for hjemmeholdet. Aalborg Håndbold fik godt nok udlignet til 16-16, men herfra satte de spanske gæster sig på opgøret.

Aalborg-defensiven blev spillet tynd efter behag, og 10 minutter inde i anden halvleg var Barcelona pludselig foran 23-19.

Men de danske mestre kæmpede ufortrødent videre og var langt fra slået endnu. De 5000 tilskuere i den totalt udsolgte Jutlander Bank Arena fik fornyet håb om point, da Sebastian Barthold 12 minutter før tid reducerede til 24-25.

Samme Barthold gjorde det et par minutter senere også til 25-26, men nærmere end det kom Aalborg Håndbold aldrig.

I kampens slutfase manglede Aalborg Håndbold de afgørende marginaler. Henrik Møllgaard kunne igen have reduceret Barcelonas føring til ét mål, men skød på stolpen, hvorefter Barcelona i stedet kastede bolden ned i et tomt Aalborg-mål.

Da Aalborg Håndbold kort efter selv fik chancen for at score i et tomt mål, blev chancen misbrugt, og dermed var hjemmeholdets skæbne reelt beseglet.

Det kunne dog ikke ændre på, at Aalborg Håndbold leverede en imponerende indsats mod et af Europas stærkeste klubhold. Også selvom det ikke gav point.