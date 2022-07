Aalborg Håndbold kan ende i skrækpulje i Champions League

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold kan ende i et særdeles fornemt selskab, når der fredag formiddag trækkes lod til gruppespillet til næste sæsons Champions League.

Nordjyderne blev i mandags tildelt et wildcard til turneringen, hvorfor man er placeret i nederste seedningslag. Er uheldet ude, kan de danske sølvvindere derfor ende i selskab med sidste sæsons fire Final4-hold, Barcelona, Kielce, Vesprém og Kiel.

- Det bliver spændende, og vi ved godt, at vi meget nemt kan ende i pulje med nogle store hold. Det gør mig dog ikke det store, for vi skal jo møde dem før eller siden, og det vil også skabe en kæmpe interesse for vores kampe, siger Aalborg Håndbold-direktør Jan Larsen.

- Der er selvfølgelig nogle hold, der er nemmere at slå end andre, men generelt er det jo et rigtig fint felt, påpeger ham.

Der er i alt 16 hold i bowlen ved lodtrækningen. De fordeles ud i to puljer med otte hold i hver. Aalborg Håndbold kommer i selskab med to hold fra seedningslag et, to og tre og med et enkelt hold fra seedningslag fire, hvor de selv er placeret.

To hold fra samme land kan ikke komme i pulje sammen, hvilket betyder, at Aalborg Håndbold ikke kan trække GOG fra seedningslag to, ligesom man ikke kan trække eksempelvis både Magdeburg og THW Kiel fra henholdsvis seedningslag et og tre.

Champions League lodtrækningen De 16 hold er delt op i følgende seedningslag.

Lag 1

Barça (Spanien)

SC Magdeburg (Tyskland)

Paris Saint-Germain Handball (Frankrig)

Pick Szeged (Ungarn)

Lag 2

GOG (Danmark)

Lomza Industria Kielce (Polen)

FC Porto (Portugal)

RK Celje Pivovarna Laško (Slovenien)

Lag 3

CS Dinamo Bucuresti (Rumænien)

THW Kiel (Tyskland)

HBC Nantes (Frankrig)

Telekom Veszprém HC (Ungarn)

Lag 4

Elverum Håndball (Norge)

HC PPD Zagreb (Kroatien)

Aalborg Håndbold (Danmark)

Orlen Wisla Plock (Polen) VIS MERE

- Vilkårene er jo sådan, at vi med vores wildcard er i seedningslag fire. Vi havde hellere været i et andet lag, men man kan jo sige, at vi ligger, som vi har redt. Omvendt tror jeg også, at der er hold fra de øvre lag, som gerne vil undgå os, siger Jan Larsen, der var en lettet mand, da han i mandags fik vished for, at wildcardet til Europas fineste klubturnering var hjemme.

- Jeg havde forventet, at vi fik et wildcard, for jeg kunne jo godt regne ud, at vi stod stærkt med de præstationer, vi har leveret i turneringen i de foregående sæsoner, men det er svært at begynde at planlægge noget, før man er helt sikker. Derfor glæder jeg mig også rigtig meget til at se, hvem vi kommer i pulje med, for så kan vi for alvor gå i gang med planlægningen og begynde at glæde os til det, der venter, siger Jan Larsen.

De første kampe i efterårets gruppespil skal efter planen spilles i midten af september.