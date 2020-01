Aalborg Håndbold kaprer Champions League-modstander

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har sikret sig endnu et nyt navn til den kommende sæson i Primo Tours Ligaen. Det er den 22-årige højreback Lukas Sandell, der har indgået en toårig aftale med de danske mestre.

Aktuelt spiller svenskeren for de norske mestre fra Elverum, som Aalborg Håndbold i denne sæson møder i Champions League-gruppespillet.

- Han er en yderst talentfuld back, der allerede i en tidlig alder viser store kvaliteter og et højt stabilt niveau. Vi forventer, at han kommer til at spille en stor rolle hos os de kommende sæsoner, siger Aalborg Håndbolds sportschef, Jan Larsen, i en pressemeddelelse.

Lukas Sandell har scoret over 100 mål i denne sæson - på tværs af alle turneringer - og han har optrådt flittigt for det svenske ungdomslandshold.

- Jeg ser det som det helt rigtige skridt i min karriere. Aalborg Håndbold er et af de absolut førende hold i Danmark, og de har store ambitioner i den hjemlige liga såvel som internationalt. Jeg glæder mig til at bidrage i jagten på at indfri ambitionerne, siger Lukas Sandell i pressemeddelelsen.