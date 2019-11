Aalborg Håndbold klædt helt af i Paris

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold kunne ikke stille noget op, da de lørdag spillede topkamp på udebane mod Paris SG i Champions League. Mikkel Hansen, Sander Sagosen og kompagni viste klassen og vandt 37-24.

Aalborg Håndbold fulgte ellers med de franske favoritter i kampens første 20 minutter, hvor Janus Smarason dirigerede angrebet, mens forsvaret stod solidt. Men filmen knækkede frem mod pausen.

Tekniske fejl, udvisninger og et brændt straffekast faldt som perler på en snor, og så satte PSG turboen til. Mikkel Hansen kom ind og drev den franske offensiv, og så kunne hjemmeholdet gå til pausen med en så komfortabel føring som 18-11.

Arkivfoto: René Schütze/Ritzau Scanpix

Hvis der i aalborgensernes lejr eksisterede et håb om at lave et comeback i anden halvleg, så forsvandt det hurtigt. PSG kom ud som lyn og torden, og de danske mestre lavede fortsat alt for mange fejl, ligesom de havde store problemer med at passere Rodrigo Rodal i målet.

Føringen blev udbygget til 24-13 på bare ni minutter, og den peakede ved 28-14. Derfra byttede holdene ellers bare mål i det sidste kvarter frem mod slutfløjtet. Franskmændene havde opnået, det de ville, og gæsterne havde ikke noget slutspurt i sig.

Resultatet betyder, at Paris nu har 10 point for seks kampe på puljens andenplads, mens Aalborg Håndbold på tredjepladsen bliver stående på otte point for det samme antal opgør.