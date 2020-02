Aalborg Håndbold knækkede oprykkere til sidst

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold hentede onsdag aften endnu en sejr i Primo Tours Ligaen, da udekampen mod Fredericia HK blev vundet 33-31.

Oprykkerne bed ellers godt fra sig undervejs, men kunne alligevel ikke forhindre Aalborg Håndbold i at hente en sejr, der betyder, at der fortsat er otte point ned til TTH Holstebro på andenpladsen.

Efter en ujævn indledning kom Aalborg Håndbold foran for første gang efter 11 minutters spil, da Magnus Saugstrup scorede til 5-4.

Det blev også 6-4 til gæsterne, men Fredericia stod fortsat godt imod, og oprykkerne kom også foran 8-7, inden to straffekastmål fra Buster Juul atter bragte Aalborg Håndbold tilbage i teten.

Her blev de forsvarende mestre i resten af første halvleg. I halvlegens sidste minut fik Fredericia dog chancen for at udligne, men hjemmeholdet smed bolden væk, og så kunne Magnus Saugstrup kaste bolden ned i det tomme mål, så Aalborg Håndbold gik til pausen foran 15-13.

Kort inde i anden halvleg blev føringen også øget til tre mål, men Fredericia var langt fra slået endnu. Små ni minutter inde i anden halvleg fik oprykkerne udlignet til 20-20.

Et lille kvarter inde i anden halvleg kom hjemmeholdet også foran, da Rune Schrøder gjorde det til 23-22. Et par minutter senere generobrede Aalborg Håndbold dog igen føringen, da Mark Strandgaard udnyttede en kontra til at gøre det til 25-24.

Kristian Sæverås var kommet ind i Aalborg-målet, og sammen med sit forsvar fik han lukket godt af, så 10 minutter før tid lignede det en afgørelse, da gæsterne bragte sig foran 29-25.

Fem minutter før tid fik Fredericia dog reduceret til 29-30. Hjemmeholdet havde også muligheden for at udligne, men Nikolaj Mehl skød forbi mål.

I det følgende angreb bragte Omar Ingi Magnusson igen Aalborg Håndbold foran med to mål, og Fredericias reducering til 31-32 kom for sent, så i stedet lukkede Mark Strandgaard kampen i de sidste sekunder.

Sebastian Barthold blev topscorer for Aalborg Håndbold med seks mål.