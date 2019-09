Aalborg Håndbold kørte kroater over

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbolds danske mestre har fået en helt perfekt start på Champions League, efter at det søndag blev til endnu en storsejr.

For en uge siden vandt Aalborg med 10 mål på udebane mod norske Elverum, og det blev søndag fulgt op af en 30-20-sejr hjemme i Jutlander Bank Arena over kroatiske HC Zagreb.

Efter en jævn første halvleg manifesterede Aalborg Håndbold sin overlegenhed i anden halvleg, hvor man vandt en periode 9-0.

En skarp kontrafase gav Aalborg Håndbold en fin begyndelse på kampen. Kroaterne blev nærmest løbet over ende i kampens indledning, og efter otte minutter førte hjemmeholdet 5-2.

Aalborg Håndbold fik dog herefter ikke rigtigt udbytte af den gode start. Det etablerede angrebsspil haltede, og derfor åd de fysisk stærke gæster sig stille og roligt ind i kampen.

Det blev 7-7, inden Aalborg Håndbold igen genvandt momentum. Det var blandt andet takket være Mikael Aggefors, der efter en ellers lidt svær start på kampen reddede to straffekast.

Mod slutningen af første halvleg blev han alligevel afløst af Kristian Sæverås, der var årsagen til, at Aalborg Håndbold igen etablerede sin tremålsføring, da den norske målmand kastede bolden ned i et tomt Zagreb-mål til Aalborg-føring på 13-10.

Zagreb scorede dog første halvlegs sidste mål, så Aalborg Håndbold måtte nøjes med en 13-11-føring halvvejs i kampen.

Zagreb fik også reduceret til 12-13, men derfra var der kun et hold på banen. Mikael Aggefors brillerede ved at afværge endnu et straffekast, og i den modsatte ende var især Magnus Saugstrup og Tobias Ellebæk iøjnefaldende, og så stod det pludselig 17-12 til hjemmeholdet.

Det blev også 19-12 til Aalborg Håndbold, og den dårlige start på anden halvleg gjorde, at Zagreb ikke kunne holde frustrationerne nede. Efter godt 10 minutter i anden halvleg blev Nikola Mandic præsenteret for et rødt kort, efter at han havde været for hårdhændet ved Sebastian Barthold.

Fire minutter senere fik Mandic selskab i skammekrogen af holdkammeraten Darko Stojnic, der fik et direkte rødt kort for en tackling i ansigtet på Janus Smarason.

Aalborg Håndbold fortsatte dog ufortrødent. Zagreb kunne slet ikke få skudt hul på Kristian Sæverås, og midtvejs i anden halvleg scorede hjemmeholdet sit niende mål i træk, da Sebastian Barthold gjorde det til 22-12.

Derfra var opgøret blot en ekspeditionssag for Aalborg Håndbold, der havde Sebastian Barthold som topscorer med 12 mål.