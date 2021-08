Aalborg Håndbold kom skævt i gang, men så tog bænken over

HÅNDBOLD:De danske mestre fra Aalborg Håndbold er nu kun én sejr fra at kvalificere sig til næste års Final4 i pokalturneringen.

Søndag måtte Stefan Madsens tropper dog slide i det, før de på udebane overkom et genstridigt 1. divisionsmandskab fra HC Midtjylland med 36-29.

Aalborg Håndbold kom helt skævt ud til 1/8-finalen i Klink og Jensen Arena i Herning, hvor hjemmeholdet lynhurtigt kom foran 7-3. De danske mestres forsvar var hullet, og i angrebet blev der lavet usædvanligt mange tekniske fejl.

HC Midtjylland vejrede morgenluft og spillede med en fantastisk gejst, som aalborgenserne indledningsvist ikke kunne matche. 1. divisionsholdet holdt sig derfor i front helt frem til det 22. minut, hvor Buster Juul på en kontraløb udlignede til 12-12.

Læsø trak comeback

Aalborgenserne, der skiftede flittigt ud i forsøget på at finde en formel, strammede grebet en smule frem mod pausen - blandt andet via skarpt angrebsspil fra Nikolaj Læsø - så de kunne gå i omklædningsrummet foran 18-16.

HC Midtjylland indledte anden halvleg med to hurtige scoringer og bragte dermed atter balance i regnskabet, men det var falsk alarm.

Cheftræner Stefan Madsen måtte gribe i værktøjskassen mod HC Midtjylland. Foto: Lars Pauli

Felix Claar, der havde siddet på bænken indtil da, blev sendt på banen som den sidste offensive trumf, og samtidig fik Aalborg Håndbold gang i forsvarsspillet. Det gav en stribe lette kontrascoringer, og med godt et kvarter tilbage kunne Sebastian Barthold bringe gæsterne foran 29-22, hvilket reelt afgjorde pokalkampen. Siden skiftedes holdene til at bytte mål i det sidste kvarter.

Kristian Bjørnsen udgik

Udover det svingende niveau undervejs var den største streg i regningen for Aalborg, at den norske fløjspiller Kristian Bjørnsen udgik tidligt i kampen, efter at han i kølvandet på en tackling faldt hårdt til gulvet. Afløseren Jonas Samuelsson greb dog sin chance og blev topscorer med syv scoringer.

Kvartfinalerne i Santander Cuppen afvikles i løbet af efteråret, og her er Mors-Thy Håndbold også med i hatten, efter at de lørdag slog Ribe-Esbjerg 29-28. De øvrige allerede kvalificerede hold er Fredericia HK, Skjern, Bjerringbro-Silkeborg, GOG og Skanderborg-Aarhus Håndbold. Den sidste 1/8-finale mellem HØJ Elite og TTH Holstebro spilles først mandag.