Aalborg Håndbold kom stormende på Mors mod forgæves fightende hjemmehold

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold har flere gange overrasket mod Aalborg Håndbold - senest i sommerens pokalfinale - men lørdag eftermiddag var nordvestjyderne ikke i nærheden af at true de danske mestre.

I en tæt pakket Sparekassen Thy Arena på Mors førte aalborgenserne fra start til slut, og det hårdt kæmpende hjemmehold fik aldrig rigtig færten af point. Aalborgs sejr lød til slut på 36-32, og de fastholder dermed andenpladsen i HTH Herreligaen, mens Mors-Thy fortsat er næstsidst.

Se alle billederne fra kampen nederst i artiklen

Gæsterne startede stort set i den opstilling, der tidligere på ugen sikrede dem Pick Szegeds skalp i Champions League. Eneste forskel var, at Jonas Samuelsson startede på højre fløj. Aalborgenserne kom da også flyvende ud af starthullet med scoringer på de tre første forsøg. Samtidig plukkede Simon Gade plukkede hjemmeholdets første to afslutninger.

For at gnide yderligere salt i Mors-Thys sår, så mistede de tidligt i kampen Emil Hansson til en skade.

Kampfakta: Mors-Thy Håndbold - Aalborg Håndbold 32-36 (16-21) Stillinger undervejs: 1-4, 4-10, 7-15, 13-18, (16-21), 18-25, 22-31, 27-34, 29-35 Mål, Mors-Thy: Lasse Pedersen 7 (2), Mads Hoxer 6, Viktor Bergholt 4, Erik Toft 3, Tim Sørensen 3, Jacob Mikkel Hansen 3, Axel Franzén 2, Andreas Nielsen 1, Johan Hermannsen 1, Sander Øverjordet 1, Bjarke Christensen 1 Mål, Aalborg: Felix Claar 6, Nikolaj Læsø 6, Lukas Sandell 6, Buster Juul 6 (5), Jonas Samuelsson 5, Benjamin Jakobsen 3, Henrik Møllgaard 3, Martin Larsen 1, Sebastian Barthold 1 Udvisninger: Mors-Thy 2, Aalborg 2 VIS MERE

Kampbilledet var det samme i kampens første 20 minutter, hvor ingen af Mors-Thys keepere for alvor fik fat. Især Felix Claar og Nikolaj Læsø brillerede i angrebet, og samtidig opbyggede Simon Gade en redningsprocent på 41 i Aalborg-målet.

Foran 15-7 valgte Aalborg-træner Stefan Madsen at sende reserverne Martin Larsen og Andreas Holst i aktion i angrebet, og det betød naturligt nok, at kvaliteten faldt. Anført af en skarpt skydende Mads Hoxer (fire mål på fem skud i første halvleg) begyndte Mors-Thy samtidig at få hul på bylden og spise sig lidt tilbage på måltavlen.

I halvlegens sidste aktion sørgede Viktor Bergholt på fløjen for, at Aalborgs pauseføring blot lød på 21-16. Dermed var der fortsat liv i kampen før de sidste 30 minutter.

Mors-Thy startende anden halvleg med en yderligere reducering, men det var falsk alarm. Mikael Aggefors var kommet ind i Aalborg-målet, og han startede forrygende med seks redninger på de første ni afslutninger. Efter 10 minutters spil var gæsternes føring øget til hele 27-19.

Det kom Mors-Thy sig aldrig helt over, og det hjalp heller ikke, at den norske landsholdsspiller Sander Øverjordet vred om på foden og måtte udgå tidlig i anden halvleg.

Nordvestjyderne fik godt nok reduceret en del i slutfasen, men det var ren kosmetik.