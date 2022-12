Aalborg Håndbold kom tilbage på sejrssporet i VLTJ-land

LEMVIG:Der var aldrig tvivl om udfaldet, da Aalborg Håndbold var på besøg hos Lemvig-Thyborøn. Efter fire nederlag på stribe til Aalborgs højt besungne mandskab var det tydeligt, at man var mødt op til det, der normalt må betragtes som en transportkamp med intensitet, som stod man i Barcelona og skulle spille Champions League.

En hurtig 3-0-føring skabt efter tre kontrascoringer satte tonen for dagens Aalborg Håndbold-indsats. Der var ingen slinger i valsen, hvilket betød, at Lemvig-Thyborøn aldrig for alvor fik lov til at byde op til dans.

Efter det indledende stormløb satte Aalborg Håndbold tempoet og intensiteten en tand ned. Dog hele tiden med armslængde-princippet. Der var nemlig hele tiden god afstand mellem de to hold på måltavlen. Da ordet en kort overgang kom på alles læber, kom hjemmeholdet op på 9-11. Det fik Stefan Madsen til at reagere.

Aalborg-træneren fik i meget tydelige vendinger fortalt sine spillere, at indsatsen skulle forbedres, og sådan blev det. Igen var et par kontra-scoringer med til at distancere hjemmeholdet, og ved pausen var Aalborg-føringen på fem mål.

Det dramatiske højdepunkt indtraf efter 27 minutters håndbold, da Lemvig-Thyborøns Vilhelm Poulsen kom galt afsted efter en forsvarsaktion. Han landede forkert, og hans ene knæskal sad pludselig på siden af knæet. Det sendte et gys igennem publikum, der dog kunne se hjemmeholdets fysioterapeut handle hurtigt ved at få sat knæskallen på plads i en fart, hvorefter den uheldige højreback blev hjulpet i omklædningsrummet.

Lemvig-Thyborøn - Aalborg Håndbold 29-36 Stillinger undervejs: 0-3, 3-6, 4-9, 5-10, 9-11, 10-14, (13-18), 14-22, 20-27, 24-31, 27-34

Mål for Aalborg: Sebastian Barthold 6, Lukas Sandell 5, René Antonsen 5, Mads Hoxer 4, Kristian Bjørnsen 4, Mikkel Hansen 4, Aron Palmarsson 3, Andreas Flodmann 2, Felix Claar 2, Benjamin Jakobsen 1.

Udvisninger: Lemvig-Thyborøn 4, Aalborg 1

Tilskuere: 1400 VIS MERE

Anden halvleg blev mest af alt en ekspeditionssag for Aalborg Håndbold. Et par hurtige scoringer aflivede alle intentioner om et comeback fra hjemmeholdets side.

Foran med 22-14 og med over 20 minutter tilbage af kampen, gjaldt det nu om at få fordelt spilletiden bedst muligt, så hele truppen ville være klar til midtugens svære udekamp mod Barcelona.

Nok så vigtigt at notere sig var, at man i flere sekvenser fik set et Aalborg-angreb, hvor timingen for alvor begyndte at ligne noget, man kan bygge videre på. Noget af den timing har tydeligvis manglet, men når man kan spille Mikkel Hansen op, så han kan stige op på første skridt og i fuld fart, så er det ikke fair overfor den keeper, der skal forsøge at stoppe verdensstjernens skud.

