Aalborg Håndbold kritiserer absurd kamppogram: - Vi er ikke blevet behandlet fair

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold tabte lørdag et vigtigt skridt i forsøget på at få to point med over i slutspillet, da det hjemme i Jutlander Bank Arena blev til et 31-34-nederlag til Bjerringbro-Silkeborg.

Nederlaget kan vise sig at blive afgørende, for hvis Bjerringbro-Silkeborg vinder de resterende fem kampe, vil Aalborg Håndbold blive skubbet ned på tredjepladsen og kun få et enkelt point med over i slutspillet.

Bjerringbro-Silkeborg trak det længste strå lørdag, fordi Aalborg Håndbold særligt i første halvleg var for langt fra topniveauet.

- Vi var for langt væk i starten af kampen, og det tager jeg ansvaret for. Jeg har ikke noget som helst at udsætte på spillerne, for de har kæmpet forbilledligt hele ugen, men vi ramte ikke spændingsniveauet fra start. Vi fik rettet op på det og kom godt igen mod et godt hold, men da vi så lavede nogle fejl midtvejs i anden halvleg, var det svært at finde de sidste ressourcer, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Den vigtige topkamp blev spillet i en nærmest absurd travl uge for Aalborg Håndbold, der tirsdag og torsdag spillede Champions League-kampe i henholdsvis Tyskland og Ukraine.

- Jeg synes ikke, at vi er blevet behandlet fair. Jeg er rigtig ærgerlig over, at det her var en tv-kamp, og at vi derfor ikke formåede at flytte den, for det både tror og håber jeg, at Bjerringbro-Silkeborg havde været med på. Vi har haft to fuldstændigt afgørende ligakampe presset ind i et komprimeret Champions League-program. Det er rigtig ærgerligt, men måske er det, derfor vi har slutspillet til at redde det i, siger Stefan Madsen.

Henrik Møllgaard er en af de spillere, der er blevet trukket igennem det hektiske program, men han mener, at den største fejl skete tidligere på året.

- Vi er ikke blevet behandlet fair i den her uge, men omvendt er der en masse kampe, der skal presses ind. Det, der gør mest ondt, er den første kamp i år i Skanderborg, hvor Divisionsforeningen viste sig som nogle kæmpe tosser.

- Det er pinligt af en anden verden, at vi som landsholdsspillere landede en mandag aften fra VM i Egypten og så allerede skulle spille om torsdagen. Det er mildest talt pinligt, at man ikke kunne finde en anden dato til den kamp, for så travlt har de jo heller ikke i Skanderborg. Det var en decideret skandale, mens det jo ikke er BSH’s skyld, at EHF har flyttet rundt på nogle kampe i Champions League, siger Henrik Møllgaard.

Nu handler det dog for Aalborg Håndbold om at sørge for, at den travle uge ikke får indflydelse på udbyttet af resten af sæsonen.

- Vi har selv mulighed for at give os en god chance for at få nogle point med over i slutspillet, så vi skal bare knokle på, når vi lige har sundet os over det, siger Stefan Madsen.