Aalborg Håndbold må nøjes med uafgjort efter storpræstation i Ungarn

HÅNDBOLD:Lørdag aften hentede Aalborg Håndbold et point i Velux EHF Champions League-gruppespillet, da de spillede 26-26 mod det ungarnske storhold Pick-Szeged.

I de sidste sekunder smed Janus Smarason en vigtig bold og dermed sejren efter en hel kamp, hvor Aalborg Håndbold var foran.

Aalborg lagde også bedst fra land i det stemningsfyldte hal. Angrebsspillet strålede især, da man slog et hul på et par mål ned til hjemmeholdet frem mod pausen.

Især Buster Juul strålede i første halvleg med seks mål, mens Henrik Møllgaard gang på gang fandt sine holdkammerater med fremragende afleveringer i angrebet. Trods ungarernes markante fysik formåede danskerne altså at spille sig gennem det flade forsvar.

Foto: Pedja Milosavljevic/Ritzau Scanpix

Kristian Sæverås var samtidigt en sikker skanse i egen ende. Inden for de første 10 minutter stod han blandt andet bag tre straffekastredninger og hev flere store redninger i åbent spil.

Først i det 23. minut blev Aalborg Håndbold indhentet af ungarnske Pick Szeged. Men ved pausen var der igen en dansk føring, da tavlen sagde 13-15 i Szeged.

Gennem anden halvleg halede hjemmeholdet ind på Aalborg ad flere gange. Men nordjyderne formåede gang på gang at slå endnu et hul ned til storholdet. Sæverås fortsatte med at stå stærkt, mens Janus Smarason drev gæk med Pick-Szeged.

Med fem minutter igen fik Benjamin Jakobsen en udvisning, og her reducerede ungarerne. Dermed var der kun ét måls forskel mod de sidste minutter. Inden Aalborg Håndbold igen var fuldtallige, stod der 24-24 på måltavlen.

Den tilbagevendte Omar Ingi Magnusson bragte så udeholdet foran på ny. Da Szeged kort efter smed en bold i angrebet med halvandet minut igen, begyndte sejren at ligne en realitet. De to point så især sikre ud, da Buster Juul gjorde det til 24-26 efter, at Tobias Ellebæk tilegnede aalborgenserne et straffekast.

Efter en timeout reagerede ungarerne hurtigt. Med 20 sekunder igen stod danskerne dermed med en føring på ét mål. Men så smed Janus Smarason en altafgørende bold, hvorefter Pick-Szeged løb umarkerede tilbage og scorede til 26-26.

Lørdag aften vandt Flensburg-Handewitt over Zagreb. Dermed er der to point fra Aalborgs fjerdeplads og ned til femtepladsen i Champions League-puljen.