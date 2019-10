Aalborg Håndbold må sige farvel til keeper

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold må sige farvel til den stærke norske målmand Kristian Sæverås til sommer.

Han skifter til den tyske Bundesligaklub SC DHfK Leipzig, som har købt Sæverås fri af kontrakten med Aalborg Håndbold. Det oplyser Aalborg Håndbold i en pressemeddelelse.

- Vi er selvfølgelig rigtig ærgerlige over, at vi mister en spiller af Kristian Sæverås’ kaliber. Han har sammen med Mikael Aggefors dannet den måske stærkeste målmandsduo i Primo Tours Ligaen, siden han kom til klubben. Samtidigt har vi godt været klar over, at han ønskede at prøve sig af i den tyske Bundesliga. Nu vil vi sammen arbejde hårdt på at fortsætte de gode takter sæsonen ud, og så ønsker vi Kristian alt det bedste med de nye udfordringer i Tyskland til sommer, siger direktør Jan Larsen i pressemeddelelsen.

Den 23-årige målmand kom til klubben i sommeren 2018.

- Det er lidt vemodigt for mig, da jeg har været, og fortsat er, rigtig glad for Aalborg Håndbold. Jeg har altid ønsket at blive udfordret i en af de allerstørste ligaer og kunne derfor ikke takke nej til tilbuddet fra SC DHfK Leipzig. Først og fremmest er jeg dog fuldt fokuseret på at afslutte min tid i Aalborg på bedst mulig vis og vinde flere titler til klubben sammen med mine fantastiske holdkammerater, siger Kristian Sæverås.