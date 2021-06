Aalborg Håndbold må undvære cheftræner i første DM-finale

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold må klare sig uden cheftræner Stefan Madsen, når de onsdag aften spiller den første DM-finale på hjemmebane mod Bjerringbro-Silkeborg.

Han har været nær kontakt til en person smittet med coronavirus, og han er dermed gået i isolation, oplyser Aalborg Håndbold.

- Jeg er meget ked af denne situation, og jeg havde virkelig set frem til at tage hul på denne spændende finaleserie i en udsolgt Jutlander Bank Arena her til aften. Vi har dog forberedt os rigtig godt, og jeg er helt tryg ved at overdrage det fulde ansvar til Arnór (Atlason, assistenttræner, red.), siger Stefan Madsen til klubbens hjemmeside.

Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen, ærgrer sig over nyheden.

- Det er selvfølgelig helt ubeskrivelig ærgerligt - både på vegne af Aalborg Håndbold, og ikke mindst også for Stefan selv. Men vi vil naturligvis ikke gå på kompromis med myndighedernes retningslinjer. Jeg har stor tiltro til, at Arnór kan styre tropperne, og med vores fantastiske fans i ryggen er vi klar til at jagte sejren, udtaler han.