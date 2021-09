Aalborg Håndbold må undvære profil - men udeholdet må undvære to

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold spiller onsdag aften sin første hjemmekamp i den prestigefyldte Champions League-turnering, hvor klubben møder franske Montpellier.

Udover at have en fordel med sin hjemmebane ser aalborgenserne også ud til at skulle møde et svækket Montepellier-mandskab.

Franskmændene er nemlig uden to af sine OL-guldmedaljevindere, henholdsvis anfører Valentin Porte og Hugo Descat, der begge mangler på det officielle holdkort.

Samtidig mangler der dog også et velkendt navn hos hjemmeholdet, hvor målmand Mikael Aggefors ikke er at finde, da Aalborg Håndbold skriver på sin hjemmeside, at han har pådraget sig en forstrækning i maveregionen. Han er i stedet skiftet ud med Nichlas Kristian Ludvigsen.

Verdensstjernen Aron Palmarsson er ligeledes stadig fraværende grundet sin skade, som han pådrog sig i kampen mod TMS Ringsted. Langtidsskadede Sebastian Henneberg er også ude.