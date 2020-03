Aalborg Håndbold måtte kæmpe for grundspilssejren i Esbjerg

HÅNDBOLD:Onsdag aften vandt Aalborg Håndbold med 31-30 over Ribe-Esbjerg. Det blev en vigtig sejr, da nordjyderne dermed har vundet grundspillet i Primo Tours Ligaen.

Grundspilssejren kom dog ikke gratis imod vestjyderne.

Fra første fløjt lignede det en let sejr for aalborgenserne, der viste en stærk organisering på banen. Gæsterne kom således hurtigt foran og fik slået et hul ned til Ribe-Esbjerg

Søren Rasmussen i hjemmeholdets mål fik først en redning til statistikkerne efter et kvarter, mens Aalborg flere gange straffede Ribe-Esbjerg, når vestjyderne spillede syv mod seks.

Derudover var en stærk Aalborg-defensiv og disciplinerede kontraangreb med til at definere kampen for nordjyderne. Frem mod pausen bed hjemmeholdet dog lidt fra sig og fik afværget et hul, der var for stort til at lukke.

Den indskiftede målmand Tim Winkler kom også til flere gode redninger umiddelbart før pausen. Dermed måtte Aalborg nøjes med en tremålsføring på 18-15 efter første halvleg.

Efter pausen lagde nordjyderne ud med flere sjuskede angreb, og det formåede Ribe-Esbjerg at eksekvere på. Det sendte føringen ned på ét mål. Masser af gange havde hjemmeholdet muligheden for at udligne, men det blev først med et kvarter tilbage, at vestjyderne indhentede Aalborg Håndbold.

Det så ud til at genoplive det nordjyske forsvar, som igen arbejdede for at holde Ribe-Esbjerg nede gennem bevægelighed og fysik. På den måde åbnede gæsterne også for kontraangreb mod den anden ende.

Da det spidsede til, begyndte Ribe-Esbjerg at lave flere fejl, som gav endnu flere nordjyske kontraangreb. Det førte til en tremålsføring til aalborgenserne med fem minutter tilbage.

Kampen blev dog ikke lukket før helt til sidst.

Med to minutter igen lavede Janus Smarason en graverende fejl, hvilket sendte vestjyderne i angreb med 30-31 på måltavlen. Her stod Kristian Sæverås til gengæld skarpt i Aalborg-målet og hev to vigtige redninger.

Det blev resultatet i Vestjylland, da begge hold ikke evnede at udnytte angrebene efter flere fejl.