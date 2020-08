Aalborg Håndbold måtte slide hårdt for pokalsejr

HÅNDBOLD:Efter et par sløje træningskampe steppede Aalborg Håndbold op, da de fredag aften spillede sæsonens første betydende kamp.

De danske mestre spillede sig videre i Santander Cuppen på udebane mod ligakollegerne fra Fredericia Håndbold med en sejr på 32-27.

Aalborgenserne begyndte ellers kampen usikkert og gav Fredericia muligheden for at spille deres stærke kontraspil. Hjemmeholdet kom derfor fortjent foran 6-3.

Siden fik Aalborg Håndbold skåret ned på de tekniske fejl, og angrebet begyndte at glide bedre. Nikolaj Læsø kom ind fra bænken og demonstrerede sin skudstyrke - ligesom Buster Juul var sikkerheden selv i sine afslutninger. Efter et kvarter var stillingen helt lige: 7-7.

Aalborg Håndbold skød fredag for alvor sæsonen i gang med en pokalkamp thansen Arena i Fredericia. Her ses Nikolaj Læsø i aktion. Foto: Lars Pauli

En anden nyerhvervelse - svenske Lukas Sandell - viste i slutningen af første halvleg flere eksempler på sin tekniske kunnen, og ved pausen var Aalborg Håndbold foran 15-11.

Fredericia var dog ikke færdige med at bide fra sig, og efter en god start på anden halvleg, hvor Mikael Aggefors ikke fik fat i ret meget i målet, skrumpede aalborgensernes føring til 23-22 med et kvarter tilbage.

Men de danske mestre viste i slutfasen, at de har en stærk evne til at løfte niveauet, når det gælder og lukke kampene. Jonas Samuelsson kom blandt andet på banen og bidrog med fire mål, ligesom Magnus Saugstrup trak et stort læs i det sidste kvarter, så sejren alligevel kom nogenlunde sikkert i hus.

Nikolaj Læsø blev topscorer med otte scoringer.