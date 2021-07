Aalborg Håndbold med i bowlen i dag: Her er ønske- og skrækpuljen

HÅNDBOLD:Fredag middag får Aalborg Håndbold sat navn på de modstandere, der venter i den kommende sæsons EHF Champions League.

Ved lodtrækningen i Wien skal de 16 kvalificerede hold placeres i to forskellige puljer med det indbyggede benspænd, at to hold fra samme land ikke må være i pulje sammen.

- Jeg har ikke som sådan nogle hold, jeg hellere vil trække end andre. Vi har allerede mødt de fleste af vores potentielle modstandere i de seneste sæsoner. Vi har dog ikke mødt et hold som Dinamo Bucaresti endnu, men her er det klart, vi nok hellere vil have en tur til Elverum (i Norge, red.) frem for en tur til Bukarest (i Rumænien, red.) ud fra et logistisk og økonomisk synspunkt, siger Aalborg-direktør Jan Larsen.

De danske mestre fra Aalborg Håndbold, der som bekendt nåede finalen i den forgangne sæson, kan for eksempel havne i denne tilskuermagnet af en pulje: Barca, Paris SG, FC Porto, Flensburg-Handewitt, Veszprem, Elverum og Zagreb.

Ud fra et økonomisk og logistisk synspunkt ønsker aalborgenserne sig næppe at blive parret med følgende modstandere i gruppespillet: Pick-Szeged, THW Kiel, HC Vardar, Kielce, Meshkov Brest, Montpellier, HC Motor og Dinamo Bucuresti.

Fredagens Champions League-lodtrækning kan streames live på EHF’s hjemmeside fra kl. 11.00.