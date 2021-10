Aalborg Håndbold med mulig debutant til Skive-opgør

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold skal igen i aktion, efter klubben onsdag vandt over HC Vardar i Champions League. Lørdag er det igen hjemme i Jutlander Bank Arena, men denne gang er modstanderen Skive i HTH Herreligaen.

Aalborg Håndbold er stadig uden målmand Mikael Aggefors, der blev skadet midt i september. Dog er den svenske spiller stille og roligt på vej tilbage igen.

- Det går som forventet med Aggefors, og derfor kommer han heller ikke på banen endnu. Han knokler benhårdt hver eneste dag, og han er begyndt at må lunte og løbe, så vi er fortrøstningsfulde og tålmodige, siger cheftræner Stefan Madsen

Klubben har i Mikael Aggefors' fravær haft 17-årige Nichlas Ludvigsen med som vikar, men nu er den unge målmand også ude for aalborgenserne, når holdet møder Skive.

- Det skyldes en fuldstændig tåbelig regel, der siger, at en U19-spiller ikke må spille U19-kampe, hvis han har spillet to ligakampe i træk, også selvom der er tale om et enkelt eller to straffekast. Da Nichlas var inde i kampen mod Skjern, så holder vi ham ude mod Skive for ikke at skulle afholde ham fra at kunne spille med U19-holdet, forklarer Stefan Madsen.

Den nye mand på holdkortet for den nordjyske håndboldklub bliver derfor 18-årige Zander Rødvig.

- Zander er en dygtig målmand med et stort potentiale, men det hele er selvfølgelig nyt for ham. Han kom til klubben i år fra Aars, og han spiller for U19-holdet, fortæller cheftræneren, der endnu ikke tør spå om muligheden for en debut til vikarens vikar.

- Det er svært at sige noget om endnu, for det afhænger af mange ting, men Zander skal være klar, hvis Simon (Gade, red.) har brug for at komme ud og få luft eller bliver skadet, fastslår Aalborg-træneren.

På trods af diverse afbud og et pakket kampprogram slår cheftræneren dog fast, at kun to point er acceptabelt i lørdagens kamp.

- Kampen mod Skive er en kamp, som skal vindes. Vi er favoritter, og det plejer jeg ikke at gå op i, men vi ved også godt, at vi skal have point. Skive er et spændende hold, som knokler på hele tiden, og derfor er det afgørende, at vi kommer ud og afgør kampen fra start. Vi skal ikke til at invitere dem ind i kampen, understreger Stefan Madsen.

Kampen mod Skive fløjtes i gang klokken 14 i Jutlander Bank Arena.