Aalborg Håndbold mister nordmand til Fredericia

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har haft god brug af norske Mishels Liaba i denne sæson, hvor langtidsskader til Omar Ingi Magnusson og Andreas Holst har givet udfordringer i bagkæden. Og nordmanden gode arbejde har nu ført til, at han fra den kommende sæson skifter Aalborg ud med Fredericia på en toårig aftale.

- Begge parter er nået til enighed om, at det bedste for Mishels vil være at søge nye udfordringer. Vi har været yderst tilfredse med hans indsats fra dag et, og vi håber nu at slutte sæsonen sammen på bedste vis, og derefter ønsker vi ham held og lykke med de fremtidige udfordringer, siger Jan direktør Larsen i en pressemeddelelse.

- Jeg har virkelig nydt min tid i Aalborg Håndbold. Efter nøje overvejelser er jeg dog kommet frem til, at det bedste for min udvikling er at skifte, og jeg glæder mig til en ny og større rolle i Fredericia, siger Mishels Liaba.

Aalborg Håndbold er netop gået på julepause og fører grundspillet i Håndboldligaen med syv point ned til de nærmeste forfølgere.