Aalborg Håndbold overraskede sig selv - nu bliver barren sat endnu højere

HÅNDBOLD:Med seks nye navne på holdet er der meget at arbejde med for Aalborg Håndbold til denne sæson, men de danske mestre viste onsdag aften, at de igen er klare guldfavoritter.

Super Cuppen kom i hus på hjemmebanen i Jutlander Bank Arena efter en overbevisende præstation og sejr på 37-31 over GOG. Kampen var afgjort allerede ved pausen, hvor tavlen lyste 22-13 i aalborgensernes favør.

- Jeg er meget stolt og glad over, at vi kan finde sådan et niveau på det her tidlige tidspunkt i sæsonen, siger cheftræner Stefan Madsen.

Overrasket var fløjspilleren Buster Juul, der blev topscorer med ni fuldtræffere, også.

- Vi havde forudset en hård kamp, hvor vi skulle ud og løbe meget efter GOG. Men vi har arbejdet benhårdt på at spille holdet sammen og har fået bedre styr på hinandens løbebaner.

- Og så gjorde vi noget, vi ikke har formået så meget tidligere - nemlig at løbe utrolig meget med dem. På den måde kørte vi dem trætte, og vi kunne også spille bredere end dem, fortæller Buster Juul.

Nøglen til sejren lå i forsvaret, som i lange perioder holdt GOG fra at score på andet end straffekast.

- Vi fandt nøjagtigt den aggressivitet og timing i vores forsvar, som vi gerne vil se. Vi ved, GOG spiller fantastisk angrebsspil i højt tempo, men det fik vi slået i stykker, siger cheftræner Stefan Madsen.

Med Super Cuppen i hus kan Aalborg Håndbold nu rette fokus mod Håndboldligaen, pokalturneringen og Champions League.

- GOG skal nok blive bedre, end det de viste i aften, men vi har også sat barren endnu højere end sidste år, så vi gør alt, hvad vi kan for at vinde det hele. Det er vi dygtige nok til, men først skal jeg vist lige have en øl, griner Buster Juul.