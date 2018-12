Aalborg Håndbold overvintrer som nummer to

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold kunne med en sejr over Skjern Håndbold have sikret sig placeringen som ligaens duks, men nordjyderne måtte se sig slået 35-31 af et bedre hold på dagen.

Dermed overvintrer Aalborg Håndbold på andenpladsen i ligaen lige bag GOG.

Aalborg kom stærkt fra start med en hurtig føring på 2-0 og et par gode redninger af Kristian Sæverås i den anden ende. Efter 10 minutter kom Skjern dog til første udligning til stillingen 6-6, og kort efter kom hjemmeholdet også foran 7-6 efter et par sløsede angreb af Aalborg.

En udvisning til Aalborgs Morten Saugstrup udløste et straffekast og endnu en føring til hjemmeholdet, og efter 16 minutter fik Skjern også den første to-målsføring 9-7.

Skjern forsøgte at presse yderligere på ved at gå over til 7 mod 6. Det blev straffet af Aalborg, og Mark Strandgaard kunne udligne til 10-10 i tomt mål, hvilket udløste en timeout hos hjemmeholdet efter 20 minutter.

Efter timeouten kom Aalborg Håndbold hurtigt foran 12-10, men derefter faldt gæsterne igen lidt i kadence, og ved stillingen 14-14 efter 24 minutter valgte Stefan Madsen at tage sin første timeout.

Skjern-spillerne viste sig mest effektive i halvlegens sidste minutter, og dermed kunne hjemmeholdet gå i omklædningsrummet med en føring på 17-16.

En udvisning til Omar Ingi Magnusson i starten af anden halvleg gav Aalborg Håndbold et skidt udgangspunkt, og efter 35 minutter var Skjern foran med tre mål for første gang i kampen.

Aalborg havde mulighederne for at sætte sig på kampen igen, men uskarphed i angrebsspillet gjorde, at nordjyderne havde svært ved at få udlignet. 45 minutter inde i kampen var det derfor stadig hjemmeholdet, der førte opgøret 25-22. Det fik Stefan Madsen til at bruge sin anden timeout.

Ligemeget hjalp det for efter 50 minutters spil, stod der 30-27 til Skjern, til dels takket være en storspillende Emil Nielsen i Skjern-målet.

Hjemmeholdet kom også foran 33-28 med fem minutter igen, og der stod det endelig klart, at Aalborg Håndbold ikke ville tage sejren denne lørdag eftermiddag.

Kampen endte 35-31 i et fortjent nederlag til nordjyderne.