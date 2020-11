Aalborg Håndbold på mission i spøgelsesland

HÅNDBOLD:Tirsdag aften landede Aalborg Håndbolds trup i Ungarns hovedstad Budapest, hvor de onsdag møder Veszprém i Champions League. Det skete med et chartret fly, for mange andre muligheder er der ikke i øjeblikket, hvor coronaen stadig lægger stramme bånd på store dele af Europa.

- Vi landede i en nærmest spørgelsesagtig lufthavn, og jeg lyver ikke, når jeg siger, at vi ikke så ét eneste andet menneske på vej fra flyet og videre til bagageudleveringen, så det er godt nok vilde tider, siger cheftræner Stefan Madsen.

Aalborg Håndbolds spillere trænede tirsdag formiddag i Gigantium inden afrejsen, og dermed kommer de ikke på gulvet i Ungarn før kampen mod Veszprém.

- Det er heller ikke nødvendigt, for vi ser jo også hallen inden kampen, så det ser jeg ikke som noget problem. Vi skal nok være klar, lover Stefan Madsen.

Senest Aalborg mødte Veszprem førte de med to mål ved pausen. Arkivfoto: Henrik Louis

I sidste uge tabte aalborgenserne 27-33 på eget gulv til Veszprém, der ikke har tabt en kamp i indeværende sæson, så det er en ny hård nød, der skal knækkes.

Opskriften viste holdet dog i Gigantium, hvor de førte med to mål ved pausen og var med på tavlen frem til 10 minutter før tid.

- Denne gang skal gerne kunne matche dem fysisk gennem 60 minutter, og så skal vi ikke spille deres målmand op på en redningsprocent på 45, som vi gjorde sidst.

- Men vi lærer hver eneste gang, vi spiller mod de her stærke europæiske topmandskaber, og jeg er sikker på, at vi kommer til at lave en stor overraskelse på et eller tidspunkt. Og uanset hvad, mener jeg, vi har rigtig gode kort på hånden i forhold til at gå videre til ottendedelsfinalerne, siger Stefan Madsen.

Der er kampstart mod Veszprém onsdag 18.45 og opgøret vises på TV3 Max.