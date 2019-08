Stigende tilskuertal og flere sponsorere trækker overskuddet op i Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold fremførte onsdag deres årsregnskab, hvor de præsenterede et overskud på lige over 300.000 kroner. Det er en forbedring fra forrige år på lidt over 250.000 kroner.

Ifølge klubben har en stigende opbakning fra tilskuerne samt sponsorerne været en afgørende faktor for det positive resultat.

- Opbakningen har været enorm, igen et tilskuertal på 4000 tilskuere i snit til vores kampe, og i alt så cirka 86.000 tilskuere vores kampe. Det er igen suverænt de højeste tilskuertal i den danske liga, og medudsigt til Champions League kampe bliver det tal markant højere til den kommende sæson.

- Vi oplevede desuden en stor fremgang på sponsorsiden, hvor vi rundede over 500 sponsorere, hvilket igen betyder at økonomien i selskabet forsat er positiv, skriver Aalborg Håndbold i deres regnskab.

Aalborg Håndbold spiller fredag deres første gældende kamp i sæsonen mod KIF Kolding i pokalturneringen.