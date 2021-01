Aalborg Håndbold prøvede nye roller mod aarhusianere

HÅNDBOLD:Det var langt fra med det sædvanlige hold, at cheftræner Stefan Madsen torsdag stod i spidsen for Aalborg Håndbold, da topholdet mødte Århus Håndbold til en træningskamp i Hadsten syd for Randers.

Her vandt aarhusianerne også 33-24 i et opgør, hvor Aalborg manglede en stor flok spillere, der i øjeblikket spiller for diverse landshold ved VM-slutrunden i Kairo.

- Vi har en god flok hjemme, så der var nogle, der fik lidt andre roller. Sebastian Barthold spillede lidt bagkæde, og Mads Christiansen dækkede lidt i midtzonen. Folk måtte dække ind, hvor der var behov, fortæller Stefan Madsen.

- Det var fint at komme lidt væk fra vores eget miljø et øjeblik og få en kamp i benene. Det er jo svært at evaluere på den slags kampe, når vi har det mandskab, som vi nu har. Men det var dejligt at spille, og vi fik ikke nogen skader, tilføjer han.

Ikke desto mindre var kampen mod ligakollegerne et afbræk i hverdagen, som gjorde godt for holdet.

- For os handler det især indledningsvis om at bryde den daglige trummerum og komme væk fra egne rammer. Vi skal ud og blive matchet med andre folk. Man fornemmer også den kampintensitet, som er vigtigt i den fase her, lyder det fra Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold tager hul på HTH Herreligaen, når Skanderborg Håndbold tager imod nordjyderne torsdag 4. februar. Efterfølgende venter Fredericia Håndbold.