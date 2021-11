Aalborg Håndbold-profil klar til topkamp - må dog stadig undvære flere spillere

HÅNDBOLD:René Antonsen kan igen løbe på banen for Aalborg Håndbold, når klubben Lørdag møder ligaens nummer 1 fra GOG, der kommer på besøg i Sparekassen Danmark Arena.

Aalborg-kaptajnen måtte udgå blot to minutter inde i kampen, da Aalborg Håndbold mødte Kiel på udebane, og han har siden da ikke været i spil for klubben.

- René ser ud til muligvis at kunne bidrage en smule, hvilket er dejligt, fortæller cheftræner Stefan Madsen.

Dog må aalborgenserne stadig være foruden både Jesper Nielsen og Aron Pálmarsson, der stadigvæk er ukampdygtige, mens Martin Larsen også sidder over i topkampen på grund problemer med sin læg.

Det er førstepladsen i HTH-ligaens grundspild der mere eller mindre er på spil, da GOG på nuværende tidspunkt har taget et fire points-spring fra de forsvarende danske mestre.

- Vi prioriterer førstepladsen meget højt, og den er rigtig vigtig af flere årsager. Vi vil altid gerne vinde, men førstepladsen kan også være afgørende i forhold til at søge et wildcard, hvis det skulle blive nødvendigt. Men det kræver, at vi vinder lørdag, for ellers bliver det svært, da GOG har været alt for stabile i niveau til at smide den, anerkender Aalborg-træneren.

Aalborgenserne vandt onsdag over de tyske mestre fra Kiel, men endda havde klubben tabt ude mod Ribe-Esbjerg og selvsamme Kiel.

- Det var vigtigt for os at vise et andet udtryk end mod Ribe-Esbjerg, og det gjorde vi heldigvis mod Kiel i onsdags. Det betyder også, at vi har en tro på, at vi kan gøre det igen lørdag, og det skal vi, konstaterer Stefan Madsen, der også forsikrer, at fysikken ikke bliver et problem mod topholdet.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at vi var helt nede på ressourcerne til sidst mod Kiel, og det var en mandfolkepræstation. Men jeg kender heldigvis mine spillere så godt, at jeg ved, at de har restitueret godt og er klar lørdag, fastslår han.

Opgøret fløjtes i gang klokken 16.10 i Sparekassen Danmark Arena.