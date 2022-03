Aalborg Håndbold-profil: - Kolding kunne lige så godt have vundet

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold havnede søndag i problemer mod KIF Kolding på udebane, efter de i midtugen havde leveret et kæmpe resultat i Frankrig med en sejr mod Montpeiller, der sikrede dem en plads blandt de bedste to i deres Champions League-pulje, og dermed er direkte i Champions League-kvartfinalen.

- Vi fik en god start, men det satte sig måske en smule, at vi ikke fik mere ud af det, for vi skulle have lukket kampen i første halvleg, lyder det fra Henrik Møllgaard kort tid efter opgøret i Sydbank Arena i Kolding, der endte med Aalborg-sejr på 31-30.

Som resultatet antyder, var det en tæt kamp, der kunne have vippet begge veje til sidst, selvom Aalborg Håndbold ikke var bagud én eneste gang i opgøret, og også var foran med seks mål tidligt i første halvleg.

- De havde stort held med deres syv mod seks, og spiller det selvfølgelig også en del, så de er dygtige til det. Det ændrede kampflowet, og fik på en eller anden måde ødelagt vores kontrafase, som var den, der for alvor ødelagde kampen for dem i det første kvarter.

- Anden halvleg blev måske lidt for nervepirrende, og den lå og bølgede en smule. Når vi endelig troede, at vi havde fat, lavede vi en lille fejl, eller fik en udvisning, der gjorde, at de kom tilbage, så vi kunne ikke rigtig få rystet dem af. Til sidst kunne det lige så godt have været Kolding, der havde vundet, lyder det fra Henrik Møllgaard.

Forsvarskrumtappen og resten af forsvaret havde godt styr på KIF Kolding i begyndelsen, hvor de spillede seks mod seks i deres angrebsspil, men det ændrede de efter et kvarters spil, og det gav sværere betingelser for samtlige i defensiven, og især hjemmeholdets playmaker gav dem problemer.

- De spillede det bare godt. Chris Jørgensen er en af de aller dygtigste til det. Han tør at spille tæt på, og han tør at få nogle tæsk, imens der er flere af de andre, der måske er lidt mere nervøse. Dem kunne vi lidt nemmere stresse og tvinge til at lave fejl, men det er svært med Chris sådan en dag, hvor hans assistspil også rammer - der er lige pludselig rigtig meget at holde styr på.

Kampfakta: KIF Kolding - Aalborg Håndbold 30-31 Stillinger undervejs: 1-4, 3-9, 8-10, 11-14, (13-16). 16-18, 19-21, 24-25, 26-28, 29-29. Mål, Aalborg: Lukas Sandell 9, Buster Juul 7, Felix Claar 5, Nikolaj Læsø 3, Jonas Samuelsson 3, Aron Palmarsson 3, Jesper Nielsen 1. Topscorer, Kolding: Andreas Flodman 10. Udvisninger: Kolding 1. Aalborg 4. Tilskuere: 1834 VIS MERE

Aalborg Håndbolds målmænd havde ikke en stor dag på kontoret, men det skal ikke kun de klandres for.

- Aggefors hiver to store redninger op til sidst, og der var jo ikke meget hjælp fra forsvaret, så vi er glade, når vi får lidt ekstra, men det hænger sammen med det her syv mod seks, hvor mange af deres afslutninger kommer fra tæt hold.

- Vi har spillet fint og store ambitioner, og det var en gratis kamp for dem, hvor det måske var nemmere for dem at få ting forløst, siger Aalborg-profilen.

Aalborg Håndbold ligger på en andenplads i ligaen med langt ned til tredjepladsen og fem point til GOG på førstepladsen i HTH Ligaen, og de er sikret pladsen i kvartfinalen i Champions League, men det har endnu ikke fået holdet til at spekulere i at give Møllgaard eller nogle af de andre hvile i onsdagens sidste kamp i Champions League-gruppespillet mod PPD Zagreb.

- Det er ikke noget, vi spekulerer i nu. Der er så store fordele og noget historisk i at få den førsteplads i Champions League, så det kommer vi til at gå all in på. Det var en stor milepæl at skaffe kvalifikationen til kvartfinalen, men der kan være stor forskel på, hvem vi skal møde, hvis vi ender på andenpladsen i gruppespillet, slutter Henrik Møllgaard.