Aalborg Håndbold ramt af endnu en skade før Champions League-kamp

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har fået yderligere en mand på skadeslisten forud for onsdagens udekamp i Champions League mod norske Elverum.

Fløjspilleren Buster Juul måtte udgå af lørdagens ligakamp mod Skjern, og han var derfor ikke med, da Aalborg-truppen tirsdag eftermiddag landede på norsk grund.

- Buster har lidt problemer med et knæ, og derfor bliver vi nødt til at trække ham ud i en periode, beretter Aalborg Håndbolds cheftræner, Stefan Madsen.

Han må foruden langtidsskadede Martin Larsen også se bort fra anfører René Antonsen og højrebacken Lukas Sandell.

Alligevel er kravet klart til Aalborg Håndbold i Norge. Der skal to point med hjem, for de næste opgaver i Champions League er på papiret væsentlig hårdere. Efter kampen mod Elverum venter møder med Vive Kielce, Pick Szeged, Barcelona og THW Kiel.

- Ja, vi må sige, at det er en kamp, vi skal vinde, medgiver Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold har dog også gode erfaringer med onsdagens modstandere. De to hold er tørnet sammen i Champions Leagues gruppespil i to af de seneste tre sæsoner, og alle fire indbyrdes kampe er faldet ud til nordjydernes fordel.

Elverum fik også en hård start på denne Champions League-sæson med et 26-36-nederlag i Kiel, mens Aalborg Håndbold hjemme i Sparekassen Danmark Arena besejrede slovenske Celje.

- Som altid heroppe forventer jeg en svær kamp, hvor der som i alle internationale kampe vil blive gået til stålet. Elverum fik en svær start i Kiel, og de er også ved at bygge et nyt hold op efter at have mistet mange profiler, men jeg er sikker på, at de meget gerne vil vise sig godt frem på hjemmebane, så vi kommer til at knokle for at få de to point med hjem, forudser Stefan Madsen.

Der er kampstart onsdag aften klokken 18.45. Opgøret kan ses direkte på TV3 Sport.