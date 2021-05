Aalborg Håndbold reddede point i Skjern efter højdramatisk afslutning

HÅNDBOLD:De danske mestre fra Aalborg Håndbold kunne med en sejr have booket plads i semifinalerne, men de måtte nøjes med uafgjort 28-28, da de onsdag aften gæstede Skjern i slutspillet.

Svenske Felix Claar udlignede for nordjyderne med ét minut igen, men da der blot manglede tre sekunder sendte Skjern tilsyneladende sejrsmålet i kassen. Sekundet forinden var der dog fløjtet for frikast, og efterfølgende mente vestjyderne, at Simon Gade i målet stod i vejen for, at de kunne hente bolden hurtigt tilbage.

Dommerne valgte at kigge situationen igennem på video og vurderede, at Gade ikke gjorde noget aktivt for at stille sig i vejen. Siden ramte Oliver Norlyks afslutning i sidste sekund i Aalborgs parader, og derved delte de to mandskaber pointene mellem sig.

Aalborg Håndbold kom ellers flyvende ud til kampen og førte 4-0 efter bare fire minutters spil via fremragende kontraspil. Her stoppede effektiviteten dog brat. Skjern tog en timeout og gik over til at spille syv mod seks. Samtidig rullede Robin Haug i målet i lange faser gardinet ned for aalborgenserne, der brændte 10 frie afslutninger i resten af første halvleg.

Aalborg-træner Stefan Madsen var hverken tilfreds med sit hold eller dommernes svingende linje i onsdagens opgør. Arkivfoto: Torben Hansen

Selvom Mikael Aggefors også stod solidt, var Aalborg-føringen skrumpet til 7-5 efter et kvarters spil. Turboen og effektiviteten blev dog genfundet - med hjælp fra tre sikkert omsatte straffekast fra Buster Juul - og syv minutter før pausesignalet så det igen særdeles komfortabelt ud for nordjyderne, der var i front 14-8.

Frem mod pausen tog niveauet dog et nyt fald hos Stefan Madsens tropper, som derfor måtte nøjes med en føring på 15-12 efter de første 30 minutter. Dermed var kampen stadig ganske åben.

Selvom Mikael Aggefors diskede op med tre hurtige redninger i anden halvleg, havde Aalborg Håndbold svært ved at slå kapital på det, fordi de selv fortsat brændte for meget og generelt spillede for langsomt. Efter ti minutters spil var føringen derfor svundet ind til 19-18.

Skjern foran med tre mål i slutfasen

Aalborgenserne fortsatte med at have svært ved at få angrebsspillet til at fungere og lave tekniske fejl, og midtvejs i anden halvleg var Skjern for første gang i front (21-20). Vestjyderne øgede til 27-24 med otte minutter igen, men netop som de så ud til at være på sejrskurs, gik de i stå.

Simon Gade afløste Aggefors og fik for alvor fat i målet - godt hjulpet af et forsvar, der også steppede op - og samtidig kom Nikolaj Læsø ind i angrebet og ramte pludselig plet med sine skud. Derfor lykkedes det trods alt Aalborg at hive det ene point, som i den sidste ende kan vise sig at blive meget vigtigt.

Aalborg Håndbold fører stadig slutspilspuljen med syv point for fire kampe. TTH Holstebro, der senere onsdag møder Skanderborg, er nummer to med fem point og kan altså komme på omgangshøjde, hvis de vinder. Skjern er på tredjepladsen med tre point, mens Skanderborg i skrivende stund er sidst med to point.