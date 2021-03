Aalborg Håndbold: René Antonsen skadet - misser landsholdskamp

HÅNDBOLD:René Antonsen fra Aalborg Håndbold er skadet.

Han måtte udgå i slutfasen af søndagens kamp mod Århus Håndbold på grund af skaden, og og efterfølgende undersøgelser har desværre vist, at han har brækket en knogle i hånden.

Anføreren for Aalborg Håndbold skal gennemgå en operation. Han forventes som minimum at være ude i seks uger, og afhængig af operationens omfang kan skadespausen risikere at blive endnu længere, oplyser Aalborg Håndbold i en pressemeddelelse .

Søndag blev Først blev han udtaget til de kommende EM-kvalifikationskampe for Danmark, derefter var han stærkt medvirkende til at sikre os en vigtig ligasejr, inden han altså uheldigvis pådrog sig en skade i hånden.

- Det er et stort slag for os. René går altid forrest, og han har været inde i en rigtig god periode og var udset en stor rolle i de spændende opgaver, der venter os, med knock-out-kampe i EHF Champions League og slutspillet i HTH Herreligaen, siger direktør Jan Larsen fra Aalborg Håndbold.

- Derudover er vi selvfølgelig også utroligt kede af det på Renés vegne. Han stod foran en stor chance med landsholdet den kommende uge, og det gør ondt at tænke på, at han nu går glip af den mulighed. Nu krydser vi fingre for, at operationen forløber gnidningsfrit, så vi kan få ham tilbage på banen til den afgørende del af sæsonen, tilføjer direktøren.