Aalborg Håndbold satte GOG effektivt på plads i topkampen

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold lever i håbet om at indhente GOG og vinde grundspillet i mændenes HTH Håndboldliga. Lørdag eftermiddag satte de nemlig fynboerne på plads og vandt topkampen 35-32 i Gudme.

Dermed er GOG's forspring i toppen nede på ét point, men de har dog også en kamp i baghånden i forhold til Aalborg, der har fem kampe tilbage på grundspilsprogrammet.

Det var tydeligt, at Aalborgs spillere kom ud til topkampen med det største fokus. Angrebsspillet flød fremragende, og samtidig startede Simon Gade fantastisk i holdets mål. Dermed sikrede Aalborg Håndbold sig en føring på 6-2 efter de første 10 minutter.

Angrebsmæssigt fortsatte nordjyderne i samme høje gear i hele første halvleg. Boldomgangen foregik i et højt tempo, men de tekniske fejl var alligevel få. Især svenske Felix Claar assisterede lystigt til scoring på scoring, og føringen var efter 20 minutter øget til 14-8.

Da GOG først fik skudt hul på Simon Gade begyndte fynboerne dog også at score på det meste. Landsholdsspiller Morten Olsen var svær at styre for aalborgensernes forsvar, og derfor blev der primært byttet mål frem mod pausesignalet.

Henrik Møllgaard og Aalborg havde godt styr på VM-spilleren Mathias Gidsel. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Magnus Saugstrup sikrede på halvlegens sidste aktion - flot fundet af Mark Strandgaard - en føring på 20-15 til Aalborg Håndbold efter de første 30 minutter.

Anden halvleg startede med to lynscoringer fra gæsterne, og bagud med syv mål så det sort ud for GOG. De gik dog frem i et mere offensivt forsvar og fik i perioder fremprovokeret flere tekniske fejl hos aalborgenserne.

Spændende blev det dog aldrig helt. GOG fik godt nok barberet forspringet ned til tre mål et par gange i de sidste 10 minutter, men hver gang slog Aalborg Håndbold hurtigt tilbage og tog luften ud af hjemmeholdets comeback-håb.

Især Lukas Sandell skød med skarpt, når det var nødvendigt, og den svenske VM-sølvvinder blev topscorer for Aalborg med otte fuldtræffere, mens Sebastian Barthold fulgte efter med syv mål.

Aalborg Håndbold skal i aktion igen allerede på tirsdag, hvor turen går til Tyskland for at møde THW Kiel i Champions League.

Kampfakta GOG - Aalborg Aalborg 32-35 (15-20) GOG: Morten Toft Olsen 10, Emil Jakobsen 8, Oscar Bergendahl 4, Frederik Andersen 3, Mathias Gidsel 3, Stig Moen Nielsen 2, Simon Pytlick 1, Anders Zachariassen 1 Aalborg: Lukas Sandell 8, Sebastian Barthold 7, Magnus Saugstrup 5, Mark Strandgaard 5, Felix Claar 3, Rene Antonsen 3, Nikolaj Læsø 2, Henrik Møllgaard 2 Udvisninger: GOG 4, Aalborg 4 VIS MERE