Aalborg Håndbold skal have dæmoner ud af systemet

AALBORG:Aalborg Håndbold har sikret sig adgang til DM-semifinalen, men én ting er semifinalebilletten. Noget andet er ambitionen om at lande i DM-finalen, som er et minimumskrav, når man hedder Aalborg Håndbold.

- Det fylder tæt på alt for os at blive nummer et i mellempuljen. Det er nu ikke for potentielt at undgå GOG i en semifinale. Det er udelukkende fordi en førsteplads giver os en ekstra hjemmekamp i en eventuel tredje og afgørende semifinale, og vi ved, hvad det betyder for os at spille hjemme foran vores egne fans. Sådan noget kan potentielt være afgørende, siger Arnór Atlason.

Aalborg Håndbolds assistenttræner lægger vægt på, at man nu er inde i den del af sæsonen, hvor nederlag er sæsondefinerende i negativ retning, mens sejre er en forudsætning for at indfri Aalborg Håndbolds store ambitioner.

- Nu har vi to mellempuljekampe, som vi skal vinde. Så følger semifinale og forhåbentlig finalen. Det vil sige fra nu af handler det mest af alt om at vinde. Så er det mindre vigtigt, hvordan vores sejre ser ud. Vi skal først og fremmest ud at vinde, siger den kommende cheftræner i TTH Holstebro.

Arnór Atlason glæder sig over, at man har fået en stor procentdel af de skadede spillere tilbage på banen.

- Det var skønt at se Jesper Nielsen tilbage i aktion igen, og selvom det kun var i få minutter, så er det vigtigt, at han kan komme ind og aflaste René Antonsen, så han kan give sig 100 procent og samtidig få en pause undervejs, siger Arnór Atlason.

- Det gælder også de andre spillere, vi har fået tilbage i bagkæden. Det er ingen hemmelighed, at vi har været presset undervejs i sæsonen, men vi har fået meget ud af det internt på holdet. Der har været U19-spillere, der har vist sig godt frem, og vi har set, at en spiller som Kløve har udviklet sig godt, siger Arnór Atlason.

Aftaler på plads

Aalborg Håndbold-lejren har på intet tidspunkt brugt de talrige skader som en undskyldning, men med det kvantum skader er det tæt på umuligt at se bort fra dem, når snakken falder på spillets kvalitet.

- Det har kostet lidt på nogle af de faste rutiner i spillet. Nogle af de to og to-aftaler, som spillerne opbygger over en sæson. Et eksempel er Mads Hoxer og Lukas Sandell. Der er forskel på, hvordan vi gerne vil krydse de to op. Hoxer har sit stærke skud, hvor Sandell måske lever lidt mere på fart. De små forskelle bliver ikke helt så godt indarbejdet i spillet, når vi har skader, men på nuværende tidspunkt i sæsonen, så skal de fleste aftaler sidde, og det gør de, siger Arnór Atlason.

I jagten på mellempuljens førsteplads er kravet ganske enkelt en sejr i lørdagens hjemmekamp mod Ribe Esbjerg. Det er samtidig en kærkommen mulighed for at få bugt med lidt af en dæmon fra tidligere på sæsonen. Aalborg indledte nemlig puljespillet med en historisk stor nedsmeltning. Tre minutter før tid var man foran med seks mål, men alligevel endte kampen uafgjort.

- Den gjorde virkelig ondt, og det er stadig et sår, som vi først for alvor kan lukke, hvis vi vinder de sidste to kampe i puljen. Generelt er vi altid motiveret til en så vigtig kamp, men i den her kamp har vi naturligvis noget, vi gerne vil revanchere, siger Arnór Atlason.

Aalborgs skadesliste ser for alvor ud til at være minimeret. Det er kun Mikkel Hansen og Mads Hoxer, der på forhånd kan dømmes ude af lørdagens kamp, der fløjtes i gang klokken 16.30.