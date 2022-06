Aalborg Håndbold skal jagte sæsonens første trofæ på hjemmebane

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold får fordel af hjemmebane, når nordjyderne i august skal forsøge at vinde sæsonens første trofæ og samtidig jagte revanche efter søndagens tabte DM-finale til GOG.

Den såkaldte Super Cup mellem Aalborg Håndbolds pokalvindere og de danske mestre fra GOG skal nemlig spilles i Sparekassen Danmark Arena, fortæller Divisionsforeningen Håndbold i en pressemeddelelse.

- Super Cup er en fantastisk måde at kickstarte sæsonen på, og vi er meget glade for, at det skal afholdes i Aalborg, der er en fantastisk håndbold-by. Vi har tidligere med stor succes afholdt Final4 i byen, og i Sparekassen Danmark Arena får vi nogle af de allerbedste rammer at arbejde i. Vi ser derfor meget frem til at afvikle de to kampe i samarbejde med værtsklubben Aalborg Håndbold og vores nye partner Sparekassen Danmark, der tidligere i år tegnede et treårigt sponsorat af Super Cup, siger Thomas Christensen, der er direktør for Divisionsforeningen Håndbold.

I Aalborg Håndbold ser direktør Jan Larsen frem til at blive vært.

- Vi ser meget frem til at starte sæsonen i egen hule med Super Cup. Det var selvfølgelig en stor skuffelse, at vi ikke kunne genvinde det danske mesterskab i søndags, men derfor er det rart at kunne gå på sommerpause med en god nyhed om, at vi skal afholde Super Cup her i Sparekassen Danmark Arena. Vi glæder os til at byde de tre øvrige hold velkommen, og selvfølgelig alle de mange fans, som vi sammen med Divisionsforeningen og Sparekassen Danmark vil skabe en stor fest for. Og så skal vi ikke glemme, at sæsonens første trofæ står på spil. Et trofæ, vi i de seneste tre sæsoner har vundet, og det vil vi rigtig gerne gentage, siger Jan Larsen.

Super Cup-arrangementet indeholder også damernes finale mellem Odense og Team Esbjerg. Kampene spilles tirsdag 23. august.