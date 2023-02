Aalborg Håndbold skal rykke tættere sammen i stjernens fravær

AALBORG:Der er vigtige point på spil for Aalborg Håndbold i jagten på en plads i Champions Leagues ottendedelsfinaler, når ungarske Pick Szeged torsdag aften kommer på besøg i Sparekassen Danmark Arena.

Men de sportslige udfordringer røg noget i baggrunden for aalborgenserne, da det onsdag blev klart, at Mikkel Hansen er blevet sygemeldt på ubestemt tid med symptomer på stress.

- Jeg har det selvfølgelig skidt med Mikkels situation, og jeg er fuldstændig med på, at det eneste rigtige er, at Mikkel nu tager al den tid, han har brug for. Vi lever og ånder for håndbold, men der er bare noget, der er vigtigere. Vi glæder os til at se Mikkel igen, men lige nu er det vigtigste, at han får al den ro, han har brug for, siger cheftræner Stefan Madsen.

Han er tryg ved, at Aalborg Håndbold sportsligt nok skal klare sig uden Mikkel Hansen i de opgaver, der venter i både Champions League og i den hjemlige liga.

- Det er klart, at man kommer til at mærke det, når en spiller med Mikkels kvaliteter er ude, men det er som sagt sekundært lige nu. I lørdags (mod GOG, red.) fik vi også vist, at vi har et godt niveau selv uden Mikkel, og vi er bevidste om, at vi skal rykke tættere sammen i bussen i den her situation, siger Stefan Madsen.

Efter torsdagens Champions League-kamp er der mindre end 48 timer til, at Aalborg Håndbold igen skal i aktion i den hjemlige liga på udebane mod HC Midtjylland, og derfor kan det nu komme aalborgenserne til gode, at flere U19-spillere fik lov at vise sig frem til træning og i testkampe i januar, mens otte profiler var optaget af VM.

- Det kan helt sikkert blive en fordel, at flere af de unge allerede er trygge ved at være en del af gruppen, og at de har fundet ind i rytmen. Det kan vi godt få brug for, siger Stefan Madsen.

Uden Mikkel Hansen er der torsdag aften vigtige point på spil i Champions League. Med fire runder tilbage af gruppespillet er Aalborg på sjettepladsen, mens torsdagens modstandere fra Pick Szeged er et enkelt point foran på femtepladsen.

De seks bedste går videre, men en sjetteplads vil formentlig give en ottendedelsfinale mod enten Magdeburg, Veszprem eller Paris SG, mens en femteplads med stor sandsynlighed vil udløse opgør mod enten Dinamo Bukarest, GOG eller Zagreb.

- Vi søger altid at give os selv så gode betingelser som muligt, men i første omgang handler det om kampen mod Szeged, og den går vi efter at vinde med alt, hvad vi har, siger Stefan Madsen.

Foruden Mikkel Hansen er Aalborg Håndbold uden skadede Martin Larsen og Buster Juul. Derudover er der tvivl om nytilkomne Andreas Væver, der var syg onsdag.