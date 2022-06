Aalborg Håndbold har fået wildcard til Champions League

AALBORG:Det blev ikke til et dansk mesterskab, men Aalborg Håndbold skal alligevel spille med i næste sæsons Champions League.

Klubben har fået tildelt et wildcard af Det Europæiske Håndboldforbund EHF.

Det oplyser forbundet på sin hjemmeside.

Forbundets evalueringsgruppe mødtes fredag for at finde frem til, hvilke klubber der skulle tildeles et wildcard.

Det skete blandt andet ud fra kriterier om klubbernes hjemmebane samt tidligere resultater i Champions League.

I alt har syv hold fået tildelt et wildcard. Foruden Aalborg Håndbold tæller listen kroatiske HC PPD Zagreb, franske HBC Nantes, ungarske Telekom Veszprém HC, norske Elverum Handball, polske ORLEN Wisla Plock og slovenske RK Celje Pivovarna Lasko.

I alt deltager 16 hold i tuneringen.

To danske håndbold vil dermed deltage i næste sæsons Champions League. Aalborg Håndbolds bødler i DM-finalen GOG er også at finde i det fine selskab i næste sæson.

Det er første gang siden turneringen blev reduceret til 16 hold i 2020, at to danske herrehold er med i Champions League.

Lodtrækning til gruppespillet vil finde sted 1. juli.

De første kampe vil blive spillet 14-15. september.