Aalborg Håndbold skar modstanderen i Skiver

HÅNDBOLD:Det var to vidt forskellige størrelser, der mødtes, da Aalborg Håndbold havde besøg af oprykkerholdet Skive fH.

Aalborg Håndbolds indløb er sponsoreret af den lokale lufthavn, men det ville være forkert at kalde Aalborg Håndbolds indledning på kampen for flyvende.

Om det var mangel på koncentration, skal være usagt, men Aalborg Håndbold leverede et par ukarakteristiske fejl i kampens indledning. Returbolde blev ikke samlet op, afleveringer manglede fem gram for at nå frem til modtageren, og afslutningerne manglede kvalitet.

Efter små 14 minutter var Skive i front 9-6, og derfor følte Stefan Madsen tiden var inde til at trykke på timeout-knappen. Lukas Sandell blev bragt i spil, og det øgede nordjydernes scoringsfrekvens.

Skive, der ofte tyede til syv mod seks-spillet, kunne dog også være med. Der blev blandt andet leveret et lækkert vip. Aalborg-spillerne gjorde sig imidlertid gode, som man ville have sagt i skolegården, efter små 20 minutters spil, og få minutter senere var det mesterholdet, der var i front.

Indtrykket fra de første 30 minutter var, at det ikke var et Aalborghold i nærheden af sit ypperste. Det gjorde mesterholdet sådan set heller ikke efter pausen, men indsatsen blev dog opgraderet til et niveau, hvor Skive nu var chanceløs.

Aalborg Håndbold - Skive fH 36-27 Stillinger undervejs: 1-3, 4-4, 5-7, 6-9, 13-12, 16-14, (17-16), 19-19 23-20, 27-21, 32-22, 35-24 Målscorere for Aalborg Håndbold: Jonas Samuelsson 6, Lukas Sandell 6, Felix Claar 5, Buster Juul 3, Jesper Nielsen 3, Aron Palmarsson 3, Martin Larsen 2, Nikolaj Læsø 2, Sebastian Barthold 2, Benjamin Jakobsen 2, Andreas Holst 1 og Simon Gade 1. Topscorere for Skive fH: Nikolei Jensen 5, Benjamin Holm 4. Udvisninger: Aalborg 1, Skive 0 Tilskuere: 3512 VIS MERE

Stefan Madsen valgte at bringe Aron Palmarsson i spil fra anden halvlegs indledning. Sebastian Barthold afløste Buster Juul, der inden kampen var blevet hyldet for at have overtaget klubkamp-rekorden fra Håvard Tvedten, kom derfor kun i aktion på straffekast, men i vanlig stil var han sikkerheden selv i de dueller.

Angrebsspillet blev bedre, og Simon Gade begyndte for alvor at tage fra i målet. Som en lille krølle på halen om hans præstation skal det nævnes, at han spillede overfor sin bror Anders Gade. Da Skive gik over til at spille syv mod seks - vel at mærke uden større succes - kom der spænding om, hvilken Gade der ville score flest mål.

I takt med Gade rullede gardinet ned, skød Aalborg Skives keeper i sænk, og det gav plads til et par af Aalborgs unge spillere.

Mod kampens slutning kunne Simon Gade sætte sig ud på bænken til et for tiden sjældent hvil. I stedet kom unge Zander Rødvig ind til sin debut. Der blev også spilletid til talentfulde Victor Kløve.

På en dag, hvor Henrik Møllgaard ikke var med på bænken, blev der roteret godt mellem Aalborg-spillerne, så ingen var i nærheden af at blive overbelastet. Dermed fik Aalborg et tæt på optimalt afsæt til midtugens vigtige udekamp i Champions League mod Pick Szeged, der meget vel kan blive en direkte duel om at sikre en af de eftertragtede top to-pladser i gruppen.