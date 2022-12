Aalborg Håndbold skriver med talentfuld spiller

AALBORG:Aalborg Håndbold henter i disse år store verdensstjerner ind fra nær og fjern. Derudover henter man nogle af de største talenter, som spillet har at byde på. Sidst men ikke mindst har Aalborg Håndbold stadig øje for at skubbe egne talenter op i en stadig stærkere ligatrup, når talentet blot er stort nok.

Den kun 19-årige venstre back Marinus Munk, som til daglig spiller på Aalborg Håndbolds U19-hold, har således skrevet under på en toårig aftale fra sommer 2023.

- Marinus har gjort det fremragende på U19-holdet samt til træningerne med ligatruppen, og det hårde arbejde vil vi gerne belønne med hans første kontrakt, så han får chancen for at videreudvikle sit spil yderligere. Han har allerede vist lovende takter ved flere ligakampe, og jeg glæder mig til fortsat at følge ham de kommende år, siger direktør i Aalborg Håndbold, Jan Larsen i en pressemeddelelse.

Den to meter høje bagspiler har trådt sine første håndboldsko i Hjallerup, men er siden endt i Aalborg Håndbold, hvor han med den nye kontrakt følger i fodsporerne på blandt andet Victor Kløve, der også har taget turen fra klubbens ungdomsafdeling op i ligatruppen.

- Jeg er virkelig stolt over den her kontrakt, og nu glæder jeg mig bare til at kunne fokusere endnu mere på håndbolden og arbejde hårdt for at udvide mine kompetencer. Det er helt fantastisk at få lov til at spille sammen med så gode stjernespillere til hverdag og lære så meget fra dem som muligt, siger Marinus Munk.

Det er indtil videre blevet til en håndfuld kampe for Aalborg Håndbold, og her er det blevet til et par scoringer fra den hårdtskydende back. Et andet vidnesbyrd om det talent, han besidder, er det faktum, at han er inde omkring det danske U19-landshold.