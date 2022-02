Aalborg Håndbold slider sig op på førsteplads i Champions League-pulje

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold var til tider i problemer mod hviderussiske HC Meshkov Brest i Champions League-gruppespillet. Men det endte med en komfortabel, nordjysk sejr på udebane på 33-30 i det østlige.

Det sender Aalborg Håndbold op på førstepladsen i gruppe A efter 11 kampe, da Montpellier tabte til Vardar onsdag aften. Med den nuværende førsteplads indtager nordjyderne en fordelagtig position til at kæmpe for en direkte kvartfinaleplads efter gruppespillet.

HC Meshkov Brest - Aalborg Håndbold 30-33 Stillinger undervejs: 8-8, 8-13, 11-14, 15-17 (pause), 17-17, 20-21, 21-24, 24-31 Topscorer, Brest: Stas Skube, 8 mål Mål, Aalborg Håndbold: Felix Claar 7, Lukas Sandell 6, Sebastian Barthold 5, Henrik Møllgaard 4, Kristian Bjørnsen 4, Jesper Nielsen 3, Nikolaj Læsø 2, Benjamin Jakobsen 1, Buster Juul 1 Udvisninger: Brest 4, Aalborg 5 Tilskuere: 1150

Særligt gennem første halvleg var opgøret præget af udvisninger til begge hold. Selvom Aalborg Håndbold tidligt kom i undertalssituationer, kæmpede gæsterne sig gennem og stod med en spinkel føring, da holdene var fuldtallige.

Dermed kunne aalborgenserne koncentrere sig om Stas Skube, som drev gæk med Aalborg-forsvaret gennem en længere periode. Henrik Møllgaard fik dermed problemer med at holde på den hurtige slovener.

Trods udfordringerne stak Aalborg Håndbold af fra hviderusserne med et flydende angrebsspil som den store drivkraft. Således gik danskerne fra 8-8 til 8-13 i Brest. Det lignede således starten på en walk-over for sidste sæsons Final 4-deltagere i Champions League.

Brest kæmpede sig dog tilbage inden pausen. Da Buster Juul brændte sit straffekast i de sidste sekunder af første halvleg, stod der således kun 17-15 til Aalborg Håndbold.

Kort efter pausen indhentede hviderusserne de to mål på gæsterne, og dermed var det helt lige. De formåede dog ikke at indtage en føring, før det aalborgensiske lokomotiv igen fik skovlet kul.

Med Simon Gades fravær var Mikael Aggefors ene om at lukke ned for hjemmeholdet i Aalborg-målet, og det gjorde svenskeren i særdeleshed efter pausen. En håndfuld gode redninger var med til at opbygge en komfortabel føring gennem anden halvleg.

Med syv minutter tilbage var de nordjyske gæster således foran med samme antal mål.

Det var langt fra noget, som bundproppen i gruppespillets pulje A kunne indhente. Dermed sikrede Aalborg Håndbold en førsteplads efter 11 ud af de 14 gruppespilskampe i Champions League. Nordjyderne har - ligesom Montpellier - 16 point point.