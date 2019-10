Aalborg Håndbold slog oprykkere og cementerede førstepladsen

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold er fortsat ubestridelig duks i Primo Tours Ligaen, efter at det onsdag aften blev til en hjemmesejr på 29-24 over oprykkerne Fredericia HK.

Det spillemæssige topniveau ramte de forsvarende mestre ikke, men faktum er, at holdet nu har hentet 15 af 16 mulige point i den hjemlige liga. Der er nu fire point ned til Ribe-Esbjerg på andenpladsen. Vestjyderne er dog noteret for en kamp færre end Aalborg.

Aalborg Håndbold tog teten straks fra kampens start, og publikum i Jutlander Bank Arena havde knapt nået at sætte sig tilrette, inden hjemmeholdet havde bragt sig foran 3-0.

Så nemt gik det dog ikke i den følgende fase, hvor scoringsfrekvensen faldt, men føringen blev fastholdt, fordi Mikael Aggefors stod stærkt i målet.

Offensivt fik Aalborg-holdet nye impulser, da unge Oliver Norlyk blev sendt på banen. Højrebacken scorede to hurtige mål og bragte hjemmeholdet foran 10-6 næsten midtvejs i første halvleg.

Kort efter blev der dog dryppet en betydelig mænge malurt i Aalborg Håndbolds bæger. Anfører René Antonsen har døjet med en stribe skader i starten af sæsonen, og da han gjorde comeback onsdag aften, var uheldet ude igen.

Da Fredericias Nikolaj Mehl reducerede til 7-10 ramte hans arm samtidig René Antonsen i ansigtet, og det sendte den uheldige Aalborg-anfører i gulvet, og han måtte dybt frustreret gå i omklædningsrummet med sin trøje trukket op over hovedet.

Måske var Aalborg Håndbold-spillerne mærket af anførerens seneste uheld. I den følgende periode sneg der sig i hvert fald flere fejl ind i hjemmeholdets angrebsspil, og Fredericia fik reduceret til 9-10.

I første halvlegs slutfase trak Aalborg Håndbold dog fra igen, og det var endnu engang takket være Mikael Aggefors. Svenskeren brillerede i målet med blandt andet to redninger på oplagte kontrachancer til Fredericia.

Mishels Liaba, der ellers ikke satte mange fødder rigtigt i første halvleg, scorede to gange i træk og bragte Aalborg Håndbold foran 15-10, inden Fredericia i halvlegens sidste sekunder sørgede for, at afstanden ved pausen trods alt kun var fire mål.

I anden halvlegs indledning var der længere mellem redningerne fra Mikael Aggefors, men alligevel tillod hjemmeholdet aldrig, at Fredericia kom helt tilbage i kampen. Hver gang gæsterne nærmede sig, trådte Aalborg Håndbold på speederen igen, så midtvejs i anden halvleg var føringen øget til 22-17, før historien gentog sig.

Fredericia fik reduceret hjemmeholdets føring til tre mål, men hver gang de truede med at komme endnu nærmere, lukkede Aalborg Håndbold døren. Som oftest takket være Mikael Aggefors, der efter en lidt svær start på anden halvleg lignede sig selv igen og diskede op med flere redninger på helt oplagte Fredericia-chancer.

I kampens slutfase fik gæsterne godt nok flere gange reduceret Aalborg Håndbolds føring til to mål, men heller ikke det kunne ryste de forsvarende mestre, der kørte endnu en sejr hjem.

Næste opgave er på søndag, hvor de tyske mestre Flensburg-Handewitt kommer på besøg i Jutlander Bank Arena til et opgør i Champions League.