Aalborg Håndbold slukkede Mors-Thys sidste sæsonhåb i målfest

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold havde kniven for struben, da de søndag eftermiddag besøgte deres nordjyske rivaler fra Aalborg Håndbold.

Mors-Thy skulle vinde for at gøre sig forhåbninger om videre avancement fra HTH Herreligaens slutspil. Aalborg Håndbold havde sikret sig en plads i semifinalerne, spørgsmålet var kun, om de skulle have førstepladsen eller andenpladsen i slutspilsgruppen, og de var også en for stor mundfuld for Mors-Thy denne søndag. De vandt opgøret med 38-34.

Hjemmeholdet plejer at komme blæsende fra start i deres kampe i Sparekassen Danmark Arena, men det var ikke et hæsblæsende tempo, de lagde ud med de første par minutter.

Der var måske stadig lidt træthed fra turen til Ungarn i torsdags, der skulle ud af kroppen, og som minutterne gik fik Aalborg da også skruet op for tempoet, og når de gjorde det, havde gæsterne fra Mors-Thy svært ved at følge med.

Aalborg Håndbolds 18-årige Christian Termansen var den helt store oplevelse i kampen med sine otte scoringer. Foto: Kim Dahl Hansen

En god start af unge Christian Termansen på højre back gav aalborgenserne en tidlig føring på to mål, mens det ligeledes var unge Victor Norlyk, der holdt Mors-Thy inde i opgøret i deres offensive ende med et par flotte scoringer.

Det skal desuden siges, at Mors-Thy havde en startformation uden deres to norske landsholdsspillere Sander Øverjordet og Erik Toft. Øverjordet var ikke med i truppen, mens Toft angiveligt pådrog sig en skade i opvarmningen, og han brugte hele første halvleg på en motionscykel.

Aalborg Håndbold var også uden flere stjerner, nemlig Lukas Sandell, Henrik Møllgaard og Sebastian Barthold.

Aalborgs brede trup havde nemmere ved at kapere de manglende stjerner, da de bare sætte klassespillere ind på de positioner, hvor de fraværende normalt huserer, og derfor kunne hjemmeholdet også gå til pauseføring foran med 21-15.

Til anden halvlegs start var Erik Toft hoppet af motionscyklen, og det var et tegn på, at han skulle på banen, om han døjede med noget eller ej, var det sidste chance for Mors-Thy at komme tilbage i opgøret.

Aalborg Håndbold - Mors-Thy 38-34 Håndbold, HTH Liga, slutspil

Stillinger undervejs: 1-2, 6-4, 10-7, 14-11, 18-14, (21-15), 26-18, 31-23, 34-29, 36-32

Mål, Aalborg: Christian Termansen 8, Buster Juul 7, Nikolaj Læsø 5, Felix Claar 4, Jesper Nielsen 4, Aron Palmarsson 2, Johan Samuelsson 2, Marinus Munk 1, Kristian Bjørnsen 1, René Antonsen 1, Victor Kløve 1, Benjamin Jakobsen 1

Mål, Mors-Thy: Mads Hoxer 7, Lasse Pedersen 6, Bjarke Christensen 5, Andreas Nielsen 4, Emil Hansson 4, Erik Toft 3, Kristian Vukman 2, Victor Norlyk 2, Axel Franzen 1

Udvisninger: Aalborg 1, Mors-Thy 0

Tilskuere: 4057 i Sparekassen Danmark Arena VIS MERE

Aalborg blev dog ved med at køre på, og var hurtigt foran med otte mål i anden halvleg, og det lignede en afgjort affære med 25 minutters spil tilbage af kampen.

Mors-Thys cheftræner Niels Agesen forsøgte flere ting for at komme tilbage i opgøret, blandt andet ændrede han til et meget offensivt forsvar med 20 minutter tilbage af opgøret, samtidig med at han prøvede at finde den rigtige angrebskonstellation af flere omgange.

Lidt hjalp det, for Mors-Thy hentede en smule ind på favoritterne, men det var aldrig rigtig nok til at true Aalborgs velsmurte maskine. Derfor kunne Aalborg sikre sig sejren, der lurede under hele kampen.

Aalborgs næste opgør er onsdag mod Telekom Veszprém, hvor de skal forsøge at hente et 29-36 nederlag i Ungarn i Champions League-kvartfinalen, inden de søndag skal forsøge at hente point hjemme mod Skjern for at sikre førstepladsen i deres slutspilsgruppe i den hjemlige liga.

Mors-Thy har udspillet deres chance for avancement, men spiller deres sidste opgør i slutspillet ligeledes søndag 22. maj ude mod Fredericia.