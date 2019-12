Aalborg Håndbold smed Final4-billetten i fejlorgie

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har nærmest kunnet gå på vandet i denne sæson, men tirsdag aften løb nordjyderne ind i en stor skuffelse, da det blev til et 24-25-nederlag hjemme i Jutlander Bank Arena til GOG i pokalkvartfinalen

Dermed får Aalborg Håndbold ikke adgang til det attraktive Final4-stævne, der spilles i Jyske Bank Boxen i Herning i martsnæste år.

Aalborg Håndbold har været altdominerende på hjemlig grund i efteråret, hvor det blandt andet er blevet til tre sejre af ligeså mange mulige mod GOG, men tirsdag aften var de forsvarende mestre og pokalvindere alt andet end overlegne.

Gæsterne fra GOG var i teten i store dele af første halvleg, og det var især takket være fynboernes målmand Viktor Hallgrimsson.

Den islandske målmand pillede totalt pynten af Aalborg-skytterne, der misbrugte en lang række helt oplagte scoringsmuligheder, og det betød, at Hallgrimsson i første halvleg stod med en redningsprocent på mere end 50 procent.

I den modsatte ende kunne Aalborg-målmand Kristian Sæverås ikke helt holde trit med sin islandske kollega, men Sæverås bød dog ind med flere store redninger på kritiske tidspunkter, så Aalborg Håndbold trods en skrækkelig første halvleg ikke blev sat helt af.

I de døende sekunder af første halvleg var heldet også med hjemmeholdet, da GOG trods et tomt Aalborg-målmand sendte en afslutning på stolpen, så Aalborg Håndbold slap faktisk nådigt med kun at være nede med 8-12 ved pausen.

Anden halvleg var dog ikke gammel, inden gæsternes føring var reduceret til 12-10, men de følgende minutter skulle vise, at Aalborg Håndbold ikke havde fordrevet spøgelserne fra første halvleg.

Hjemmeholdet fik ellers muligheden for at reducere gæsternes føring yderligere, men fejlene i angrebsspillet hobede sig fortsat op, og det gav GOG for igen at etablere firemålsføringer på både 14-10 g 15-11.

Med tre hurtige mål fik Aalborg Håndbold reduceret til 14-15, men igen blev der sat en stopper for opturen, så GOG igen kunne øge føringen til fire mål.

Så måtte hjemmeholdet på jagt igen, og denne gang med succes. Efter flere forgæves forsøg lykkedes det endelig Aalborg Håndbold at komme på omgangshøjde med godt fem minutter tilbage, da Henrik Møllgaard bragede bolden i nettet til 22-22.

Aalborg Håndbold kom også foran med 23-22 og 24-23, og det så også ud til, at hjemmeholdet skulle få en gylden mulighed for at jagte sejren, da GOG et halvt minut før tid brændte en stor chance ved stillingen 24-24. Bolden blev dog efterfølgende driblet fra en uopmærksom Henrik Møllgaard, og det gav GOG en ny chance for at hente sejren.

Og den chance blev grebet, da Lasse Møller i kampens sidste sekund sendte den afgørende scoring i nettet til stor skuffelse for det talstærke hjemmepublikum i Aalborg.