Aalborg Håndbold smed sejren mod Skanderborg

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbolds forsvarende mestre har ikke længere maksimumpoint i landets bedste herrehåndboldrække, Primo Tours Ligaen.

Det er en kendsgerning, efter at det onsdag aften blev 26-26 mod Skanderborg Håndbold hjemme i Jutlander Bank Arena.

De to hold fulgtes ad til 4-4, men så overtog Aalborg Håndbold styringen. Kristian Sæverås stod fremragende i målet, og det lagde fundamentet til, at hjemmeholdet kunne bringe sig foran med tre mål.

Det etablerede angrebsspil haltede dog, og som første halvleg skred frem, begyndte Skanderborg-målmand Kristoffer Laursen også at tage mere og mere fra, så efter 22 minutters spil fik de østjyske gæster udlignet til 9-9.

Kristian Sæverås var dog fortsat banens klart bedste målmand, og mod slutningen af første halvleg lykkedes det atter Aalborg Håndbold at få etableret et lille forspring, så hjemmeholdet kunne gå til pause med en 12-10-føring. Især takket være holdets norske målmand, der gik i omklædningsrummet med en redningsprocent på 60.

På anden halvlegs første angreb udbyggede Aalborg Håndbold føringen til 13-10, men offensivt flød det stadig ikke for hjemmeholdet, og det kunne Skanderborg udnytte til igen at bringe balance i regnskabet ved 13-13.

Aalborg Håndbold virkede dog hele tiden til at have et ekstra gear, og det gik de op i igen, så 13-13 hurtigt blev til 17-13 i nordjydernes favør. Hjemmeholdet kom også foran med fem mål, inden føringen igen begyndte at smuldre. Godt 10 minutter før tid fik Skanderborg reduceret til 19-21, og syv minutter senere var det helt lige igen.

Der blev dømt en mere end diskutabel angrebsfejl på Henrik Møllgaard, og det udnyttede Skanderborg til i det følgende angreb at udligne til 24-24.

Aalborg Håndbold kom ganske vist foran både 25-24 og 26-25, men Skanderborg svarede igen begge gange, og da Henrik Møllgaard i sidste sekund sendte frikast forbi mål, måtte nordjyderne indkassere sæsonens første pointtab.