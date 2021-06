Aalborg Håndbold-spiller er stadig tvivlsom før historisk kamp

HÅNDBOLD:Spillere og ledere i Aalborg Håndbold kan trygt gå med rank ryg, når de i disse dage bevæger sig rundt i Køln.

Aalborg Håndbold har sikret sig en weekend i den tyske storby, fordi klubben for første gang i historien er en del af det prestigefyldte Final4-stævne, hvor vinderen af Champions League skal findes.

Men Aalborg Håndbold er ikke tilfredse med bare at være med, slog cheftræner Stefan Madsen fast på fredagens interaktive pressekonference.

- Det er okay, at vi bliver kaldt underdogs, men vi har før vist mod store hold, at vi har kvaliteterne til at levere en overraskelse, og det vil vi forsøge at gøre igen i morgen.

- Vi vidste godt selv, at vi havde kvaliteten til at komme hertil, hvis vi ramte niveauet på de rigtige dage. Som alle ved, er det nogle store skridt, klubben tager i øjeblikket, men vi har fortjent at være her, siger Stefan Madsen.

Fra venstre mod højre er det Magnus Saugstrup, Stefan Madsen og Mikael Aggefors. Trioen var Aalborg Håndbolds repræsentanter på et interaktivt pressemøde før weekendens Final4. Foto: Henrik Bo

Målmand Mikael Aggefors er heller ikke nervøs for, at Aalborg Håndbold allerede i lørdagens semifinale står over for det franske storhold Paris SG, der modsat nordjyderne har flere Final4-deltagelser på samvittigheden.

- Vi var den klub, der havde flest spillere i VM-finalen for tre måneder siden, så jeg vil ikke sige, at vi ikke har erfarne spillere. Jeg tror ikke, at manglende erfaring bliver et tema, siger Mikael Aggefors, der har en stor del af æren for, at Aalborg Håndbold er nået frem til Køln.

Den svenske landsholdsmålmand var helt ustyrlig i den første kvartfinale mod Flesburg-Handewitt, hvor aalborgenserne grundlagde det forspring, som i sidste ende var med til at sikre pladsen i Final4. Det er heller ikke gået ubemærket hen hos Paris SG, der fredag udnævnte Aggefors som en nøglespiller i kampen.

- Målmanden er ofte en nøglespiller, så det er jo bare sådan, det er. At man har en vigtig rolle er en del af det at være målmand, siger Mikael Aggefors.

Aalborg Håndbold-truppen ankom til Køln torsdag. Med på turen er højrefløjen Mark Strandgaard, der på grund af en lægskade ikke kom i kamp i tirsdagens DM-finale mod Bjerringbro-Silkeborg, og det er også endnu uvist, om han er klar til at komme i spil lørdag eftermiddag.

- Vi må se, hvordan Mark Strandgaard får det over natten. Han er stadig presset med sin læg, og vi er ikke i en position, hvor vi vil tage nogen chancer, konstaterer Stefan Madsen, der til gengæld er overbevist om, at hans hold nok skal rejse sig ovenpå tirsdagens skuffelse i Silkeborg, hvor Aalborg Håndbold var tæt på at sikre sig DM-guldet for så at se Bjerringbro-Silkeborg indsætte en slutspurt og fremtvinge en tredje DM-finale på onsdag.

- Vi var rigtige skuffede, men siden har vi også tilladt os at tage en tur op i helikopteren. Vi har ikke tabt noget endnu, og det har vi heller ikke i sinde at gøre. Vi står med tingene i egne hænder i tre turneringer, så vi står et godt sted, siger Stefan Madsen.

Det er dog et af Europas stærkest besatte klubhold, som Aalborg Håndbold skal op imod lørdag. Paris SG har ganske vist aldrig trukket sig sejrrigt ud af Final4-stævnet, men franskmændenes trup tæller stjernenavne som Mikkel Hansen, Luc Steins, Nedim Remili og Dainis Kristopans. De seneste uger er en af historiens største håndboldnavne Nikola Karabatic tilmed vendt tilbage efter en langvarig knæskade.

- Karabatic er en af historiens bedste spillere, og med den erfaring han har, er han i stand til at sætte både sig selv og sine holdkammerater i gode situationer. Du skal være forberedt på alt, når han er på banen. Sætter de Luc Steins på banen i stedet, kommer der en spiller med mere fart, og det har vi også forberedt os på.

- Men det er næsten ligegyldigt, hvem der spiller, for alle deres spillere har topkvalitet, siger Mikael Aggefors.

Lykkes det alligevel Aalborg Håndbold at levere endnu en overraskelse i Champions League, vil det samtidig være det perfekte punktum for Magnus Saugstrup, inden han om få uger siger farvel til det nordjyske til fordel for en tilværelse i tyske Magdeburg.

- Det er kæmpestort. Det er den fornemmeste turnering i klubregi, som man kan være med i. Så selvfølgelig rangerer det lige så højt som en VM-finale eller et VM-guld. Nu skal vi bare sørge for at vinde, siger Magnus Saugstrup.