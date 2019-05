Aalborg Håndbold spiller sig i DM-finalen

HÅNDBOLD: Det var til at mærke, at der var en finaleplads på spil, da Bjerringbro/Silkeborg søndag tog imod Aalborg Håndbold i den anden semifinale. For der var smæk for skillingen fra kampens start med flere kontroverser mellem de to hold.

Udover uoverensstemmelserne så havde spillerne besluttet sig for at underholde publikum, da de åbnede for posen med flot offensiv håndbold. Især Omar Ingi Magnusson, der med flere scoringer og flotte indspil til René Antonsen, udmærkede sig i kampens begyndelse, og det betød, at Aalborg Håndbold var foran med 10-11 efter et kvarter.

De to startende målmænd Kasper Larsen og Mikael Aggefors havde svært ved at tage fra i målet, og det udmøntede sig i, at Aljosa Rezar tog en tørn i BSV-målet. Historien med Aggefors var en anden, for han fik stille og roligt spillet sig varm i buret og leverede flere store redninger.

Det var en sublim kollektiv indsats fra Aalborg Håndbolds side, som gjorde, at de ti minutter senere kunne udbygge føringen til fem mål. Den målafstand holdt nordjyderne til pausen, da Mark Strandgaard med sin kontrascoring sørgede for, at de var foran 13-18.

Aalborg kom hurtigt foran med seks mål efter pausen, men det lykkedes BSV at halvere den føring på godt fem minutter, da en træfsikker Johan Hansen satte sit femte mål ind på ligeså mange forsøg.

Mikael Aggefors havde mistet sit høje niveau i omklædningsrummet i pausen, og fik derfor ikke lapperne på bolden. Det tog Stefan Madsen konsekvensen af, og derfor kom Kristian Sæverås på banen med et kvarter tilbage.

Derfra var spændingen kolossal, da værterne stort set havde spist gæsterne forspring, og derfor var Aalborg kun oppe med 25-26.

Med 12 minutter tilbage af kampen blev islændingen Omar Ingi Magnussson sendt til jorden på en hård tackling fra Klaus Thomsen. Det resulterede i et rødt kort til Klaus Thomsen, efter dommerduoen havde set video på episoden.

Derfra tog en anden islænding over, da Janus Smaráson med to scoringer sendte aalborgenserne i front med to mål, på et tidspunkt hvor kampen bølgede frem og tilbage.

I en hektisk afslutning lykkedes det Aalborg at fastholde føringen, og de er derfor klar til DM-finalen, hvor enten GOG eller Skjern venter.