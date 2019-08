Aalborg Håndbold storfavoritter i ligapremiere

HÅNDBOLD: I den forgangne sæson vandt Aalborg Håndbold "the double", og den nye sæson er allerede tyvsartet med sejr i pokalturneringen over KIF Kolding og en Super Cup-titel efter sejr over GOG.

Fredag aften gælder det så ligapremieren på hjemmebane mod Nordsjælland Håndbold klokken 19.30, og her kan aalborgenserne ikke løbe fra en status som storfavoritter. Gæsterne har fået stryg de seneste seks gange, de har været gæster i Jutlander Bak Arena.

Nordsjællands første betydende kamp i sæsonen endte i øvrigt med et smalt pokalnederlag til Skanderborg.

Hos Aalborg Håndbold sidder Omar Ingi Magnusson, Andreas Holst og Knud Ronau ude af premieren med de skader, som de også sluttede sidste sæson med.